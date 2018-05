Lestijärven valtuusto hyväksyi vanhan koulun purkamisen



Lestin koulun vanha,1950-luvulla rakennettu osa puretaan. Lestijärven valtuusto päätti purkamisesta torstain kokouksessaan, koska sen korjaaminen on FCG:n kuntotutkimuksessa todettu kannattamattomaksi.

Purkutyöhön ja uuden koulun rakentamisen aloittamiseen valtuusto myönsi 500 000 euron määrärahan talousarvion investointiosaan.

Koulun kuntokartoituksen mukaan uudempi osa on todettu korjauskelpoiseksi eli se tullaan säilyttämään. Uuden osan alakerrassa olevissa päiväkotitiloissa tehdään parhaillaan peruskorjausta, jonka on määrä valmistua syksyn alkuun mennessä. Tätä osaa käytetään koulun väistötiloina. Lisäksi opetusta on kirjastolla ja koulun piha-alueella olevissa parakeissa.