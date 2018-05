Ylitalo vastaa lukijan mielipiteissä Urpilaiselle



Vastaan kirjoituksestani provosoituneen Kari Urpilaisen tässä lehdessä vappuna olleeseen Kokkolan satamaväyläajatteluun.

Kirjoitan näkemyksestäni, kuinka tärkeä Kokkolalle ja koko Pohjois-Suomelle on laivaliikenteen kilpailukyvyn säilyttäminen. Satama on tuottanut jopa 8 milj € voittoa vuodessa. Kertymästä reilu puolet tulee Venäjään sidoksissa olevasta transitoliikenteestä. Puolitoista vuotta kuluu, kun tuo 10 milj. on saatu takaisin, koska kilpailukykymme vahvistuu sillä, että laivat lastataan jo laiturissa lähes täyteen eikä tavaraa lossata avomerellä pienestä isompaan laivaan.

Kilpailu rahdeista kiristyy, kun Venäjälläkin rakennetaan uusia tehokkaampia satamia. Urpilaisen mukaan meidän pitäisi jäädä odottamaan valtion kassatilanteen kohentumista pikemmin kuin huolehtia Kokkolan sataman kauttakulkuliikenteen kilpailukyvystä. Vastuutonta kirjoittelua, kun siihen vielä lisätään Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen vappuhuumassa esittämä lupaus nostaa alle 1 400 euron eläkkeitä 100 eurolla kuussa.

Utopistinen lupaus, sillä nytkin elämme velaksi - ansiotasoa korkeampaa elintasoa. Kaikki maan työllisyystilanteesta ja taloudesta vastuun kantavat puolueet toteavat Rinteen lupauksen populismiksi. Kilpailukykyinen satama takaa liikenteen säilymisen ja verotuloja Rinteen malliinkin.

Kukaan ei ole vastustanut täysimääräistä valtion väylärahoitusta, mutta tässä taloustilanteessa demarit esittävät vastuuttomia näkemyksiä, miten meidän pitäisi noususuhdanteessakin syödä velaksi.

Pohjanmaan kaksoisradan rakentaminen nopeutti raideliikennettä ja lisäsi kuljetuskapasiteettia sekä paransi hintakilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen. Siihen on investoitu kokonaisuutena yli 800 milj €. Nyt Urpilainen haluaisi estää satamaväylään oman rahan käytön. Odottelisimme, että Panamax-luokan laivoilla kuljetettava transitotavara kääntyisi kilpailevaan satamaan. Näin kaksoisradan tarjoamat mahdollisuudetkin tulpattaisiin ja hankkeesta tehtäisiin virheinvestointi.

Urpilainen pelkää tehokkaaseen tavarankäsittelyyn kykeneviä suuria ”satamamörköjä”, jotka vahvistuessaan olisivat uhka pienille ja kannattamattomille satamille. Sellu keitetään ja tukit sahataan kotimaassa ja lastataan koneellisesti eikä pikka kourassa ponttuulla vetäen metristä puolipuhdasta mittaan. Tässäkin arvot ratkaisevat, mutta tavoitteena on tehokkuus.

Alpo Ylitalo

entinen yrittäjä

entinen veneentekijä

entinen kalastaja

