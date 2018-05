Meri vei mennessään Kalajoen leirintäalueen rannan kivetyksen hiekat



Kivet ovat nyt näin näkyvissä leirintäalueen rannassa. Annika Tiitto

Viime keväänä Kalajoen leirintäalueen rannan kivetyksen päälle ajettu hiekka on nyt poissa. Kivet ovat paljaana ja meri on lohkaissut mennessään myös osan kiveämättömästä dyynistä.

– Nyt ihmiset näkevät omin silmin, mitä rannalla oikeasti tapahtuu ja kuinka isosta ongelmasta on kyse. Hiekka katoaa hetkessä, Etelänkylän jako- ja kalastuskunnan johtokunnan puheenjohtaja Risto Apuli toteaa.

Kivetyksen ja lisähiekan tarkoituksena oli estää hiekkadyynien syöpyminen. Rannalle viedyn hiekan katoaminen ei kuitenkaan tullut jako- ja kalastuskunnalle yllätyksenä.

– Hiekkaa laitettiin riittävästi, mutta useimmiten syysmyrsky pyyhkii mennessään ison kasan hiekkaa. Kivetyksestä on kuitenkin ollut hyötyä, sillä aallot rikkoutuvat kiviin eivätkä pääse sen pidemmälle, Apuli sanoo.

Koska vesi ja tuuli veivät vuoden aikana pois reilusti yli puolet tuodusta hiekasta, jako- ja kalastuskunnan on peitettävä kivetys uudelleen toukokuun aikana.

– Tätä on pakko jatkaa joka kevät, mutta sen asian kanssa pitää nyt vain elää.

Toinen vaihtoehto hiekkadyynien turvaamiseksi olisi Apulin mukaan rannan ruoppaaminen. Tähän tarkoitukseen jako- ja kalastuskunnalla on jo maisemointilupa, jonka voimassaoloa on jatkettu ensi vuoden lokakuulle asti. Toimenpide on kuitenkin niin kallis, ettei jako- ja kalastuskunta aio tehdä sitä itse, vaan tarjoaa sitä kaupungille.

– Kaupunki saisi ruoppauksesta ja maisemoinnista saatavat hiekat ilmaiseksi, mikäli heillä on sille tarvetta Keskuskarintien varressa olevalle alueelle täyttöhiekaksi, Apuli sanoo.

Vaikka Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen luonnonsuojelupuolen ylitarkastaja ja ympäristönsuojelupuolen ylitarkastaja pitivätkin viime keväänä jako- ja kalastuskunnan projektia toimimattomana ratkaisuna, joka tuhoaa maisemaa ja haittaa matkailua, on Apuli edelleen asiasta eri mieltä.

– Laitoimme hiekan märkänä kivien päälle, lopputulos oli erittäin siisti ja hiekka pysyi siinä hyvin koko kesän. Matkailijat eivät huomanneet kiviä kesällä ollenkaan emmekä me ole saaneet asiasta minkäänlaista palautetta, Apuli kertoo.

Vaikka alueen imago ei olekaan kärsineet kivetyksestä, on dyynien syöpyminen Apulin mukaan joka tapauksessa iso ongelma. Sen kanssa kuitenkin pärjätään, kun vain tehdään joka kevät tarpeeksi töitä.