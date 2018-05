Kauppakeskus avattiin Kalajoella ihmisryntäyksen saattelemana – katso video avajaisnauhan leikkaamisesta



Kauppa- ja kulttuurikeskus Merta avattiin Kalajoella torstaina. Hanna Rautio

Hanna Rautio

Kauppa- ja kulttuurikeskus Merran avajaiset saivat ihmiset liikkeelle Kalajoella sankoin joukoin torstaina aamupäivällä. Upouuden kauppakeskuksen ovien takana oli jo hyvissä ajoin ennen avausajankohtaa kello kymmentä asiakkaita odottamassa sisäänpääsyä.

Kauppakeskuksen virallinen vihkiäisosuus pidettiin ennen kymmentä kauppakeskuksen edustalla. Tilaisuudessa puhuivat Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Kalajoen Merran hallituksen puheenjohtaja Tuukka Korolainen, HalpaHallin perustaja Esko Ylinen sekä toimitusjohtaja Janne Ylinen sekä Tokmannin myyntijohtaja Mathias Koivukoski.

HalpaHallin Esko Ylinen oli myös ensimmäisenä avajaisnauhan leikkausvuorossa.

Kauppa- ja kulttuurikeskus Merrassa on 11 8000 neliötä, josta yläkertaan tulevien kirjaston sekä elokuva- ja teatterisalin osuus on 1530 neliötä. Yläkerran osalta rakennustyöt ovat vielä kesken ja kulttuuritilat on tarkoitus avata syyskuussa.

Alakerran kauppatiloissa toimivat HalpaHalli, Tokmanni, Team Sportia, Avain Säästöpankki ja Silmäasema, joista Tokmanni ja Silmäasema ovat uusia yrityksiä Kalajoella.