Sammakoiden kutupuuhat vauhtiin – Kevätseurannassa sammakonkutuhavainto Kaustiselta



Sammakot heräilevät talvihorroksesta. Lukijan kuva: Anna Astahova.

Luonto-Liiton Kevätseurantaan saatiin viime viikonloppuna uusi kesäinen laji, kun sammakonkudusta saatiin havaintoja varsinkin eteläisestä Suomesta. Pohjoisin havainto tuli Kaustisilta. Talvihorroksesta heränneet sammakot kerääntyvät huhti-toukokuussa äänekkäisiin kutupuuhiin lampiin sekä ojiin, jolloin sammakoista on helppo tehdä havaintoja.

– Kannattaa olla ylpeä, jos lähiojasi on täynnä kutevia sammakoita. Ne kertovat, että lähiympäristösi on riittävän puhdas ja elinkelpoinen näille herkille otuksille, Luonto-Liiton luonnonharrastusjaoston puheenjohtaja Heikka Marttila-Tornio sanoo.

– Maailmanlaajuisesti sammakkoeläimet ovat ahtaalla. Niitä uhkaavat elinympäristöjen muutokset, ilmastonmuutos ja haitallisen sienitaudin leviäminen. Niiden sukupuuttotahti on pelottavan nopea. Kaikki Suomen sammakkoeläinlajit ovatkin rauhoitettuja, Marttila-Tornio jatkaa.

Kevätluonnossa eletään muutenkin vilkasta aikaa, ja moni Kevätseurannan laji on havaittu Pohjois-Suomessa asti. Lintumuuton osalta Kevätseurannan havainnoissa näkyy lajien lisääntyminen. Tutusta pyrstönkeikuttajasta, västäräkistä, on tullut runsaasti havaintoja ympäri maan. Pohjoisin havainto tästä pihapiirin elävöittäjästä on Kolarista.

Myös keväiset kasvit ja hyönteiset ovat runsastuneet. Kevään ensimmäisen kimalaisen on jo havainnut moni ja eteläisimmässä Suomessa pörröinen pölyttäjä onkin jo yleinen. Sääskiäkin on havaittuja Oulua myöten.

Eteläisemmässä Suomessa leskenlehtien ja sinivuokkojen lisäksi myös valkovuokot aloittavat kukintaansa, ja myös rentukasta ja peltokortteesta saatiin havaintoja. Rovaniemen korkeudella leskenlehti aloittelee kukintaansa ja muutama nokkosperhonenkin on ilahduttanut pohjoisen kevään tarkkailijoita.

Luonto-Liiton Kevätseurannassa tarkkaillaan kevään etenemistä keväisten eläin- ja kasvilajien avulla. Kevätseurannan havaintoja voi ilmoittaa www.kevatseuranta.fi-sivustolle 10. kesäkuuta saakka.