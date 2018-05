Pääkirjoitus 3.5: Tuhkarokko leviää vauhdilla Euroopassa, rokottamattomat vaarassa myös Suomessa



Tuhkarokko leviää vauhdilla Euroopassa. Viime vuonna yli 20 000 EU-kansalaista sai tartunnan, kuolleita oli 35. Tartunnat lisääntyivät nelinkertaisesti edellisvuodesta.

Vaikka sairastuneiden henki säästyisikin, silmätulehdus, keuhkokuume ja aivokuume ovat pahoja jälkitauteja. MPR-yhdistelmärokotteella tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan, näiltä säästyttäisiin.

Tutkimustietoa rokotusten tehosta on mutta rokotevastaisuus kukoistaa Suomessa varsinkin länsirannikon ruotsinkielisten keskuudessa. Pietarsaarella yhdessä Närpiön kanssa on kyseenalainen kunnia johtaa rokottamattomuustilastoja. Pakko on silti huono keino saada vanhemmat rokotuttamaan lapsensa.

Rokotuksesta kieltäytyville on jo ehdotettu sanktioitakin. Esitetään, että perhe jäisi ilman lapsilisiä, jos lasta ei ole rokotettu. Monilla mailla on omat "pakkonsa" rokotusten varmistamiseksi. Yhdysvalloissa kouluun ei pääse, ellei ole voimassa olevia rokotuksia. Yhtenä keinona on väläytelty myös vakuutuksen epäämistä rokottamattomilta.

Valistus on kuitenkin todettu pakkoa paremmaksi keinoksi. Viime kesänä Italiasta Itä-Suomeen Savonlinnan työleirille saapunut tuhkarokkoa sairastanut mies ehti tartuttaa viisi muuta. Kun media kertoi asiasta, seurauksena oli selvä "rokotepiikki"

Tutkimusten mukaan yksi tuhkarokkoon sairastunut tartuttaa keskimäärin 12-18 muuta. Lisäksi taudit leviävät nykypäivänä varsin vauhdikkaasti. Euroopassa eivät liiku pelkästään turvapaikanhakijat vaan matkailu liikuttaa turistivirtoja maiden rajojen yli miljoonia. Siinä ympäristössä tartuntataudit voivat levitä todella nopeasti.

Osa rokottamista pohtivista vanhemmista on hämillään myös terveydenhoitoalan ammattilaisten, sairaanhoitajien, joukossa levinneestä rokotusvastaisuudesta. Uudistetun tartuntatautilain nojalla sairaanhoitajilta ja kätilöiltä voidaan vaatia mm. influenssarokotus. Ellei rokotetta oteta, työnantaja voi estää henkilön työskentelyn.

Osa ammattilaisista on kieltäytynyt ottamasta influenssapiikkiä vedoten oikeuteen päättää omasta ruumiistaan. Jos sairastumisriski rokottamattomuuden myötä kasvaa, kyse on myös päätöksestä hoitosuhteessa olevien potilaiden ruumiista.

Miksiköhän sairaanhoitajien some-ryhmissä leviävän Minä päätän itse -liike ei ole levinnyt toiseen lääketiedettä harjoittavaan lääkäreiden ammattikuntaan? Influenssakauden ylikuolleisuuden perusteella on arvioitu influenssan tappavan Suomessa jälkitauteineen 500-1 000 ihmistä. Joka vuosi.

Kauko Palola