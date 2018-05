Luodossa asuminen kiinnostaa – asuntojen hinnat reippaassa kasvussa



Viime vuonna valmistunut Videbo-kerrostalo aiheutti piikin luotolaisten asuntojen neliöhintoihin. Kunnan vetovoiman Kokkolan ja Pietarsaaren välissä uskotaan kuitenkin jatkuvan. Pirkko Högkulla

Pentti Höri

Luoto

Asuntojen hintojen povataan nousevan Pohjanmaan rannikolla lähivuosina. Erityisen kovia kasvulukuja odotetaan Luodossa.

Kiinteistömaailman tuoreessa hintaennusteessa vuosille 2018–2020 arvioidaan asuntohintojen kallistuvan jopa 8,8 prosenttia Luodossa.

Tässä on totta ainakin toinen puoli, arvioi Asunto Björndahl Oy:n toimitusjohtaja Kaj Björndahl. Yritys avasi hiljattain Luotoon oman kiinteistönvälitystoimiston.

– Kyllä nämä luvut on matemaattisesti ihan oikein laskettu. Viime vuonna Luodon Videbossa tuli myyntiin 30 uutta asuntoa, jotka nostivat neliöhintojen keskiarvoa. Kunnassahan ei ollut rakennettu uusia kerrostaloasuntoja sitä ennen 20–25 vuoteen, Björndahl kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kunnan strateginen sijainti kahden kaupungin välissä on ihanteellinen kasvua ajatellen.

– Luoto on kasvava, mielenkiintoinen paikkakunta, jossa on hyvä työllisyystilanne. Sinne myös muuttaa väkeä sekä Kokkolasta että Pietarsaaresta. Paikalliset sanovatkin, että muutaman vuoden päästä Luoto on sekä Pietarsaaren että Kokkolan keskusta, Björndahl naurahtaa.