Rehtori, joka päätti ryhtyä kokiksi



Anders Wentin saa harjoitteluunsa tukea Rosson Noora Niemeltä. - Kokin työ on fyysisesti rankempaa kuin kuvittelin. Tässä ollaan koko päivä jalkojen päällä ja kiirettä pitää, Wentin sanoo. Aki Paavola

Kun pitkäaikaisen työn motivaatiokipinä sammuu, uuden alan löytäminen voi saada kipinän kimmeltämään entistä kirkkaammin.

Näin on käymässä kokkolalaiselle Anders Wentinille, Oulussa toimivan ruotsinkielisen yksityiskoulun - Svenska privatskolan i Uleåborg - entiselle rehtorille, joka 26:n työvuoden jälkeen päätti jättää opettajainhuoneen hallintohuolineen ja siirtyä kokonaan uusiin ympyröihin - ja opiskella kokiksi.

– Motivaatio on työssä viihtymisen kannalta olennaista. Ajattelin, että ehdin vielä, 53-vuotiaana, opiskella uuden ammatin ja ehkä saada sen kautta vielä yhden työuran, kertoo Ravintola Rossossa työharjoittelussa viihtyvä Anders Wentin.

– Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja, mutta jo ennen akateemisia opintoja olin käynyt merimiesammattikoulun. Ehdin olla kymmenisen vuotta merilläkin, kansipuolella tosin. Kokin työ on kiehtonut minua aina. En ole sitä kuitenkaan viikonloppukokkailua enempää harrastanut, Wentin kertoo.

Wentin otti yhteyttä Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon ja pääsi jatkuvan haun kautta opiskelemaan uutta alaa.

– Opetusalan ammattilaisena olen yllättynyt ja onnellinen siitä, miten hienosti koulutussysteemi täällä pelaa. Opiskelijat, nuoret ja meidät vähän vanhemmat, kohdataan yksilöinä. Ohjausta, tukea ja apua saa aina. Yhteistyö Kpedun ja harjoittelupaikkani Rosson välillä sujuu kitkatta. Lomamatkalla Portugalissa selvittelin mahdollisuuksia päästä sinne johonkin ravintolaan harjoitteluvaihtoon. Sekin onnistui ongelmitta. Ehkä tulevaisuuteni onki siellä jonkin pienen rantaravintolan apukokkina, Wentin nauraa.

Alanvaihtajat ja aikuisopiskelijat ovat ammattiopiston väelle tuttua joukkoa.

– Meillä on monipuoliset mahdollisuudet myös aikuisena täydentää aiempia opintoja tai hakeutua opiskelemaan uutta alaa. Aikuiset opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja haluavat hankkia osaamista lyhyelläkin koulutuksella, jotta työllistyvät ja pääsevät käsiksi uusiin työtehtäviin, kertoo Kpedun opintoasiainpäällikkö Merja Kivelä.

– Anders Wentin aloitti meillä tammikuussa ravintola- ja cateringalan perustutkinnon opinnot, kertoo puolestaan Andersin vastuuohjaaja, lehtori Leena Roukala.

– Tein hänen kanssaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman. Siinä käydään läpi opiskelijan aiempi osaaminen, tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tarve, ura- ja ohjaustarpeet sekä suunnitellaan näyttöjä. Ohjaus opintojen alkuvaiheessa on tärkeää, jotta opiskelijalle selviää mitä opintojen suorittaminen vaatii.

– Anders on osoittanut kiinnostusta alaa kohtaan ja hän on hyvin kiinnostunut kansainvälisyydestä. Juuri nyt hän on työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa Portugalissa. Kpedulla on hyvät työelämäsuhteet sekä kotimaassa että ulkomailla. Olemme menestyneet kansainvälisyydessä ammatillisen koulutuksen saralla monilla mittareilla, sanoo Merja Kivelä.

