Roskajuoksu haastaa kuntoilemaan ja siivoamaan ympäristöä



Koirankin voi ottaa mukaan roskajuoksuun. Antti Aron (vas.) kolmen kuukauden ikäinen kultainen noutaja Cello on innokas roskien kerääjä. Kuvassa myös Sami Hautala, Teemu Sillanpää, Milla Korpi ja Tiia-Lotta Lintula. Maisa Järvelä

Plogging rantautuu Kokkolaan. Ruotsissa muoti-ilmiöksi noussut harrastus on saanut nimensä sanoista jogging ja plocka upp. Lajissa yhdistyvät kuntoilu ja roskattoman luonnon edistäminen.

Suomessa plogging-ryhmiä on jo useita. Siivouspäivä on lanseerannut kahden kirpputoripäivän lisäksi myös roskajuoksupäivät. Ensimmäinen on sunnuntaina 6. toukokuuta ja seuraavat aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.

Kokkolassa täkyyn tarttui Tiia-Lotta Lintula sekä hänen kuntosalinsa LiikeVoima.

– Ystäväni oli tykännyt Siivouspäivän tapahtumasta eikä innostumiseeni enempää tarvittukaan. Olen ekologinen ihminen – syön luomuruokaa ja käytän ekologisia pesuaineita sekä kotonani että kuntosalilla.

Lintula suree roskaamista.

– Kokkolassakin roskataan tosi paljon. Varsinkin muovia päätyy luontoon järkyttävät määrät ja se aiheuttaa luonnolle ja eläimille paljon haittaa.

Roskajuoksussa voi yhdistää liikunnan ja luonnon siivoamisen.

– Kaksi minulle tärkeää asiaa samassa ”paketissa”, Lintula toteaa.

Lintula kutsuu sekä omat asiakkaansa että kaikki luonnon ystävät mukaan. Liikuntakeskus tarjoaa roskapussit ja kerättyjen roskien kuljetuksen hoitaa Talonhoitoyhtiö Aro.

– Omat hanskat mukaan. Mitään muita erityisvarusteita ei tarvitse.

Ensimmäisellä kerralla Kokkolan plogging lähtee Liikevoiman pihalta Koppisentie 4:stä sunnuntaina kello kaksitoista.

– Siivotaan tästä lähiympäristöä. Seuraavilla kerroilla voimme ottaa kohteeksi esimerkiksi Santahaan tai Roskarukan alueet. Nehän ovat hyviä treenipaikkoja erityisesti polku- ja porrasjuoksuun.

Ploggaus kuluttaa kaloreita hieman enemmän normaaliin hölkkäykseen verrattuna. Samalla reidet ja pakarat saavat hyvää treeniä. Kyykkäyksestä kohenee lihaskunto ja vähän tulee tasapainoharjoitustakin.

– Samalla syvien ja tukilihasten merkitys korostuu. Kannattaa kuitenkin muistaa oikeat asennot, ettei selkä kipeydy.

www.facebook.com/events/2070923886518360/

Maisa Järvelä