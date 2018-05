Yövaellus johdattaa osallistujat 22 kilometrin pituiselle reitille Öjassa



22 kilometriä pitkä reitti vie vaeltajat kauniisiin maisemiin. Tarja Jakobsén

Yövaellus järjestettiin Öjassa ensimmäistä kertaa viime vuonna. Maalissa oli aamuneljän aikaan kaikki 400 osallistujaa, mutaisina, väsyneinä, mutta iloisina.

– Moni tuli maaliin aivan haltioituneena. Jo metsästä saimme viestiä, että yövaellukselle toivottiin jatkoa, kertoo Linda Boberg-Santala, yksi järjestäjistä.

Yövaelluksen oli tarkoitus olla kertaluontoinen tapahtuma, mutta niin vain järjestäjät huomasivat aamuyöllä lupaavansa metsästä palaaville, että ensi vuonna uudelleen!

Yövaellus järjestetään lauantaina 19. toukokuuta.

Viime vuonna Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi esillä oli Suomen ja Öjan historia. Tänä vuonna vaelluksen teemana on kotiseutu.

– Se on hyvin kiitollinen teema, siitä riittää ammennettavaa. Teema tulee esille kulttuurin, luonnon ja historian kautta.

Reitin varrella tuodaan esimerkiksi esille Öjan murretta ja kansanmusiikkia. Uutta tälle vuodelle on, että osallistujat pääsevät reitin varrella osallistumaan På spåret -tyyliseen tietovisaan.

– Yllätyksiä on luvasssa, erityisesti yön pimeinä tunteina.

Yövaellukselle on jo ilmoittautunut 370 osallistujaa. Matkaan lähdetään iltaseitsemältä.

– Viime vuonna ensimmäiset olivat maalissa jo yhdeltätoista, mutta he juoksivat reitin.

Suurin osa tuli maaliin kahdentoista ja kahden välillä.

Reitti on tänä vuonna sama, mutta se kierretään nyt toiseen suuntaan. Oikeaan suuntaan, niin kuin Boberg-Santala sanoo. Liikkeelle lähdetään koulun pihalta.

– Jostain syystä tuntuu oikeammalta lähteä kävelemään Mjosundia ja Korvgräveniä kohti. Sitä reittiä suosittelemme kaikille vaeltajille.

– Etuna siinä on myös se, että vaeltajat osuvat reitin kauniimmalle kohdalle nyt vaelluksen alkuvaiheessa, kun on vielä valoisaa.

Korvgrävenin metsästystuvalla vaeltajat pysähtyvät ensimmäistä kertaa. Siellä on luvassa kansanjuhla, musiikkia ja ruokaa.

Tarkoitus on, että hiljaisessa metsässä vaeltavien osallistujien korviin alkaa pikku hiljaa kantautua äänet kansanjuhlista.

Välietappeja on reitin varrella seitsemän ja useimmilla on jonkinlaista ohjelmaa. Reitin varrella on keltaliivisiä vaeltajia, joilta voi tarvittaessa pyyttää apuaa. Myös Punaisen ristin väkeä vaeltaa reitillä.

– Kaikilla vaeltajilla on numerot ja ne merkitään jokaisella välietapilla ylös, ettemme vain hukkaa ketään. Aivan viimeisenä vaeltaa myös pari vapaaehtoista, varmistamassa, että saamme kaikki maaliin.

Suurempia vahinkoja viime vuonna ei sattunut, vaikka muutamia keskeytyksiä tulikin.

Osallistujia hän kehottaa ottamaan mukaan otsalampun tai taskulampun.

– Se unohtui monelta viime vuonna. Moni luuli, että valoa riittäisi koko yön, mutta näin ei ole.

Viimeinen pysähdyspaikka reitin varrella on jääkärintuvalla, jossa osallistujat pääsevät kahvittelemaan ja syömään makkaraa.

– Sen jälkeen maaliin on vielä kuusi kilometriä.

Yövaellukselle mahtuu 400 osallistujaa. Ilmoittautuminen päätty 17. toukokuuta. Jatkoa on jo mietitty.

– Tarkoitus on tehdä tästä perinne. Pohdimme myös lyhyemmän yövaelluksen järjestämistä tämän rinnalle. Tiedämme, että 22 kilometriä on monelle liian pitkä matka, Boberg-Santala sanoo.

Yövaelluksen järjestävät Långö Byagille, Öja Ungdomsförening, Folkhälsan i Öja, Öja Sjöscouter, Röda korset i Öja, GIF Öjakretsen, Öja Marthaförening, Öja Hem och Skola ja Öja Jaktklubb- och Naturvårdsförening.

Maria Store