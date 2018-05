Jutta Urpilainen antaa vappupuheessaan huutia hallitukselle – SDP:n perinteistä vappujuhlaa vietettiin Kokkolassa työväentalolla



Minna Mustonen

KOKKOLA (KP)

Kokkolan työväentalo täyttyi liki äärimmilleen SDP:n perinteisessä vappujuhlassa. Yleisöä viihdytti folk-yhtye Vellamo, taikuri Roope Ylitalo sekä historiasta suoraan Kokkolaan humpsahtanut "Miina Sillanpää". Vappupuheen piti kansanedustaja Jutta Urpilainen. Hän haastoi vappuheessaan rakentamaan luottamusta.

Kansanedustajan mukaan luottamusta horjuttaa oikeistohallituksen koulutusleikkaukset ja sosiaaliturvaleikkaukset, jotka toteutettiin vastoin hallituspuolueiden lupauksia, nuorten aseman heikentäminen sekä sote-uudistus, joka ei perustu asiantuntijatietoon vaan poliittiseen lehmänkauppaan.

– Myös se huolettaa, että hallituksen pohja murtuu. Hjallis Harkimon ero Kokoomuksesta, Väyrysen tekemä ero Keskustasta sekä muut puoluerajojen heilunnat arveluttavat, hän pohdiskelee.

Sote-tai maakuntauudistukselle ei riitä Urpilaiselta "kaveruutta". Mahdollisten tulevien vaalien kulut hirvittävät häntä jo etukäteen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että maakuntavaalit tulevat järjestettäväksi lokakuussa, eduskuntavaalit huhtikuussa ja EU-vaalit ensi toukokuussa.

– Mikäli maakuntavaalit tulevat ja ne aiotaan pitää, ainoa oikea ratkaisu on yhdistää maakunta-, eduskunta ja EU-vaalit pidettäväksi kerralla. Jos maakuntahallinto tulee voimaan, on sen saatava verotusoikeus, muutoin käy niin, että maakunnilla on pelkkiä velvoitteita ja varat hoitaa niitä ovat valtiovallan takana. Myös sote-uudistus tarvitaan ilman muuta, mutta tapa jolla sitä nyt viedään eteenpäin on väärä. Nyt pitäisi pysähtyä pohtimaan aidosti kuinka turvaamme julkisen terveydenhuollontilan myös jatkossa ja tasapuolisena kaikille, hän jyrähtää.

Vappu on tärkeä juhla kokkolalaiskansanedustajalle. Juhlan luonne on vuosien saatossa muuttunut.

– Ensisijaisesti vappu on tietysti työväenliikkeen juhla. Toki mielessäni ovat myös omat opiskeluajat ja opiskeluaikana vietetyt riehakkaat vappujuhlat. Oman lapsen myötä vappu on muuttunut ennemminkin kevään juhlaksi, hän aprikoi ja kiiruhtaa vilkkaan pojan vesselin perään.