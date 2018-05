Ylivieskassa otettiin vappua vastaan torilla – Vappupuheessaan kansanedustaja Juha Pylväs raotti tulevaisuuden näkymiä



Moottoripyöräkausi käynnistyy vapulta. Motoristien vappuajelua kokoontui katsomaan iso joukko.

Tuovi Pulkkanen

YLIVIESKA

Viileä, mutta aurinkoinen sää kokosi torin täyteen vapun viettäjiä Ylivieskassa. Ylivieskan Kuulan järjestämässä vapputapahtumassa puhunut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Juha Pylväs totesi, että Ylivieskan viidentoista vuoden kasvu väestömäärässä on tänä vuonna ollut vaatimattomampaa.

-Kaupungin kokonaiskuvaan väestömäärällä on ollut ja on edelleen kaikkein suurin merkitys. Kasvun myötä kaupunki on laajentunut uusille asuinalueille, on rakennettu uusia päiväkoteja ja koulut ovat tupaten täynnä. Kaikesta rakentamisesta johtuen kaupunki on velkaantunut, mutta viime vuoden aikana taloutta on onnistuttu kääntämään parempaan suuntaan. Olemme haluttu kohde uusien yritysten ja palvelualan toimijoiden etsiessä sijaintipaikkakuntaa. Ylivieska on isoissa rakenteellisissa muutoksissa onnistunut sitkeällä työllä säilyttämään muun muassa käräjäoikeuden, maistraatin ja maanmittaustoimiston palvelut. Ne vahvistavat osaltaan palvelukaupungin mainetta, hän sanoo puheessaan.

Ensi kesänä Ylivieskan näkyvin rakentamiskohde tulee olemaan ratapihan remontti, joka monien mutkien kautta vihdoin on saatu työn alle.

-Aseman seutu tulee tulevan kesän aikana muuttumaan paljon ja tulee vaatimaan kaikilta ymmärrystä ja joustavuutta. Radanvarren rakentamisesta on päätetty kaavamuutoksella valtuustossa ja se mahdollistaa radanvarren pohjoisen puolen rakentumisen uudenlaiseksi käyntikortiksi. Kasarmialue vaatii vielä omat päätöksensä.

Juha Pylväs uskoo, että laajasti alueelle vaikuttava uhka Oulaskankaan synnytysten loppumisesta on asia, jossa ei vielä ole näytelty viimeistä näytöstä.

-Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on tahtotila, että synnytykset Oulaskankaalla saadaan säilytettyä. Sama koskee myös leikkaustoimintaa, koska tilat Oulussa eivät riitä. Verkostoa hajautetaan joka tapauksessa ja Raahen ja Oulaskankaan sairaalat ovat suunnitelmissa mukana. Emme ole luovuttamassa, vaan kaikki mahdollinen toimintojen jatkumisen suhteen tehdään. Valvira tulkitsee lainsäädäntöä ja asetustekstejä huomattavasti tiukemmin kuin lainsäätäjät ovat halunneet sitä tulkittavan. Kun oikeus nyt on tehnyt Valviran tulkinnan mukaisen päätöksen, on lähdettävä hakemaan ratkaisuja muilla keinoilla. Yksi mahdollisuus on nostaa palvelutaso asetuksen vaatimalle tasolle. Se päätös on sairaanhoitopiirin käsissä ja ongelma on se, että se ratkaisu on kallis. Muista ratkaisuista käydään neuvotteluja, kertoo kansanedustaja vappupuheessaan.