Vappubrunssi avasi Mustakarin kesän – Kokkolalaisravintolan tervaleivässä maistuu alueen historia



Ravintolapäällikkö Kaisa Kantola toivoo lämmintä ja kiireistä kesää. Minna Mustonen

Minna Mustonen (KP)

Kesäravintola Mustakarin rannassa on vielä jonkin verran jäitä jäljellä, mutta sisätiloissa riittää lämpöä. Ravintolan väki valmistautuu avaamaan ovensa jälleen uuteen kauteen. Kaisa Kantola on työskennellyt ravintolapäällikkönä jo 16 vuoden ajan, mutta aina uuden kauden avaaminen jännittää.

– Aina se mukava kutina tässä hiukan ennen avaamista. Kaikki on kunnossa ja moneen kertaan tarkistettu, mutta päällä on mukava hytinä, hän nauraa.

Vappubrunssi suoritetaan kahdessa kattauksessa, ensimmäinen niistä oli jo ennakkoon loppuunmyyty. Tänäkin vuonna lähi- ja luomutuotteille on tilausta.

– Mahdollisimman paljon pyrimme panostamaan lähi- ja luomutuotteisiin. Alku kesästä se on hiukan hankalampaa esimerkiksi mansikoiden ja varhaisperunoiden suhteen, mutta kesän myötä tilanne helpottaa, kertoo ravintolapäällikkö.

Brunssipöytä notkuu upeita herkkuja aina erilaisista kalaruuista, äyriäisiin, tarjolla on salaatteja, pyreitä ja mousseja, puhumattakaan jälkiruokapöydästä, joka on vailla vertaa. Kesäravintolan erikoisuutena on tervaleipä, jossa ihan selkeästi maistuu tervainen tuulahdus.

– Valmistamme tervaleivän itse ja se kuvastaa Mustakarin alueen historiaa tervan varastointipaikkana. Leivästä löytyy paikallisilta Peitson hunajatuottajilta tervanmakuista lähihunajatuotetta, josta leipä saa muhevan arominsa, summaa Kantola.

Vaikka vappubrunssi avaa kesäravintolan kauden, pysyvät ovet vielä jatkossa kiinni suurelta yleisöltä aina äitienpäivään saakka. Muutamia yksityistilaisuuksia kesäravintolassa järjestetään jo aikaisemmin.

– Äitienpäivälounaan jälkeen aloitamme normaalit lounaamme. Tulevalle kesälle uudistuksiakin on Mustakarille luvassa. Alkoholilain muutosten myötä anniskelualueemme tulevat laajenemaan ulkona, kertoo Kaisa Kantola.

Vapunpäivänä Purjehdusseura GSF suorittaa Mustakarilla lipunnoston ja julistaa purjehduskauden avatuksi.