Alavieskan seurakunnalle alijäämää



Alavieskan kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka oli alijäämäinen 16 729,59 euroa. Vuoden 2017 verokertymässä oli 5,72% laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Samalla kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivuodelta 2017.

Vs. kirkkoherra vaihtuu Alavieskassa, kun Olli Luhtasela siirtyy elokuussa takaisin Pyhäjoen seurakuntapastoriksi, Tuomiokapitulin pyynnöstä kirkkoneuvosto on antanut lausunnon kirkkoherran sijaisuudesta pastori Riitta Valtokarille. Hän voisi aloittaa tehtävän hoidon 1.8.2018. Kirkkoneuvosto on esittänyt tuomiokapitulille, että pastori Rami Niemi toimisi heinäkuun 2018 kirkkoherran sijaisena.