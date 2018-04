Alavieskan seurakunnalla alijäämäinen vuosi – vs. kirkkoherra vaihtumassa



Alavieskan kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka oli alijäämäinen 16 729,59 euroa. Vuoden 2017 verokertymässä oli 5,72% laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Samalla kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivuodelta 2017.

Samassa kokouksessa seurakuntaan hyväksyttiin uusi taloussääntö ja nimettiin vaalilautakunnan jäseniksi: Tapani Hautala, Marja Isokääntä, Liisa Konu, Tenho Marjakangas, Meeri Rinta-Jouppi (pj.) sekä Teijo Visuri.

Tuomiokapitulin pyynnöstä kirkkoneuvosto on antanut lausunnon kirkkoherran sijaisuudesta pastori Riitta Valtokarille. Hän voisi aloittaa tehtävän hoidon 1.8.2018. Kirkkoneuvoston lausunto oli myönteinen. Kirkkoneuvosto on esittänyt tuomiokapitulille, että pastori Rami Niemi toimisi heinäkuun 2018 kirkkoherran sijaisena.

Alavieskan seurakunnan kirkkoherra Eija Nivala on virkavapaalla 30.6.2019 asti. Vs. kirkkoherrana on toiminut Olli Luhtasela 1.8.2017 alkaen. Hänen määräaikaisuutensa päättyy seurakunnassa 30.6., minkä jälkeen Luhtasela palaa takaisin Pyhäjoen seurakuntapastorin tehtäviin. Tuomiokapituli määrää uuden sijaisen kevään aikana.

Lisäksi seurakunnalle pitkään emäntä-siivoja palveluja tehnyt Raija Jutila on ilmoittanut lopettavansa tehtävät 31.5.2018.