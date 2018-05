Presidentti Niinistö mukana Kyösti Kallion sovinnonpuheen juhlassa Nivalassa



Lauantaina 5.5. vietetään Nivalassa Kyösti Kallion kuuluisan sovinnonpuheen juhlaa.

"Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä." Näin sanoi senaattori Kyösti Kallio Nivalan kirkossa heti sodan jälkeen 5.5.1918.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Juha Sipilä ja Kyösti Kallion sukuseuran edustajat laskevat seppeleet Kirkkomaalla klo 12. Lapin sotilassoittokunta soittaa ja ministeri Matti Ahde pitää puheen.

Kirkon remontin vuoksi seppeleet lasketaan Kallion haudan vierestä. Ihmisiä pyydetään saapumaan paikalle jalan tai jättämään autonsa parkkiin keskustaan. Seurakuntakeskuksen parkkipaikat eivät ole lauantaina käytössä.

Kyösti Kallion koululla jatketaan noin klo 13 alkavalla juhlalla, jossa puhuvat presidentti Niinistö ja pääministeri Sipilä. Maaseudun sivistysliiton puheenjohtaja Pekka Perttula kertoo Kyösti Kallion perinnöstä.

Lapin sotilassoittokunnan konsertti päättää juhlapäivän seurakuntakodilla klo 17. Solistina toimii oululainen baritoni Juhani Alakärppä. Konserttiin on vapaa pääsy.

Paikalla konsertissa on myös Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi, jolle on samalla tilaisuus toivottaa hyviä eläkepäiviä. Konsertti on viimeinen kerta, kun Salmi vierailee Nivalassa piispan ominaisuudessa.