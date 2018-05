Lukijan mielipide: Kokkola Pride on kaikkialla



Markku Sarkkinen kirjoitti Keskipohjanmaa-lehteen mielipiteensä Kokkola-Pridestä ja vähän muustakin varsin ”saatanallisessa hengessä”. Ilmaisu on hänen tekstistään, kirjoittaja kun käyttää varsin reipasta hengen kieltä. Mitä tulee tekstin sisältöön, on siinä varsin monia väittämiä, jotka eivät ole tosia, mutta ennenkaikkea tekstin voisi myös tulkita vihapuheeksi tai solvaukseksi seksuaalivähemmistöä kohtaan.

Vai miten pitäsi ymmärtää tekstin kohta: ”he haluavat saastuttaa ja vetää samaan synnin lokaan Jumalan seurakunnankin…meitä vedetään pimeyteen hyväksymään heidän synti ja luonnoton elämäntapansa.” Näkemys lienee joko kirjoittajan oma tai hänen tulkintansa raamatusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Sarkkinen kysyy, ”miksi nämä saatanallisen hengen pimentämät haluavat nyt tunkeutua kirkkoon?” Kuten hän itsekin toteaa, seksuaalivähemmistöön kuulumisessa ei ole mitään lainvastaista, vaikka hänen mielestään sellainen elämäntapa on luonnonton, synnillinen ja saastuttava. Kirkko on käsittääkseni yhtä kuin jäsenensä. Niin on jokainen yhdistys, puolue tai kerho. On aivan oikein, ettei kirkko tai seurakunta lähde peräänkuuluttamaan jäsentensä elämäntapoja ja tyylejä, vaan on avoin kaikille jäsenilleen. Vaikka en itse edusta kyseistä yhteisöä tai ole sen jäsen, koen että kirkko on oikeassa puolustaessaan vähemmistöjä, köyhiä ja sorrettuja. Eikö se ole myös yksi sen tehtävä? Jos siis seurakunta kerran järjestää messun, jossa erityisesti huomioidaan lainmukaisesti tunnustettu sateenkaariväki, ei se voi kovin kaukana tehtävästään olla. Tämä on nyt siis pakanan näkemys asiasta. Aloite messusta ei tullut sateenkaariväeltä, vaan Kokkolan suomalaiselta seurakunnalta, jonka jäseniä on ollut alusta alkaen yksityisinä henkilöinä mukana suunnittelemassa ja järjestämässä arvokasta Pride-tapahtumaa.

En vastaa, Markku Sarkkinen, kirjoitteluusi vihalla, sillä se synnyttää vain uutta vihaa. Pride-hengessä haastan sinut mukaan tapahtumaan haluamallasi tavalla. Tule keskustelemaan, katsomaan ja kuuntelemaan ja avaamaan silmät kaupungissamme elävien kanssaihmisten ihan tavalliselle elämälle, jossa ei ole mitään sen kummallisempaa, synnillisempää tai luonnottomampaa kuin kenenkään muunkaan elämässä. He asuvat samassa korttelissa, ehkä naapurissa, käyvät samoissa töissä, samoissa kaupoissa, samassa kirkossa, juovat samaa kahvia, opettavat lapsia, ovat jonkin lapsia, isiä, äitejä, mummoja ja vaareja. He ovat keskuudessamme. He ovat me.

Virpi Karhu

Pride- aktiivi Kokkola