Pääkirjoitus 30.4: Suomessa kerätään riittävästi veroja, maakuntaveroa ei nyt niiden lisäksi tarvita



Maakuntaveroa puhutti samaan aikaan kun hallitus päätti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja Suomen uusista maakunnista. Valmistumassa olevassa laissa maakuntaveroa ei ole mutta selvityksessä se edelleen on. Jos maakunnista halutaan mahdollisimman itsenäisiä, niille tulisi taata myös verotusoikeus. Näin ei onneksi nyt käy.

Kun maakuntien ja soten lakiesitysten valmistuminen ja hyväksyminen uhkaa viivästyä edelleen, on syytä unohtaa loputkin puheet maakuntaverosta. Siihen ei kenelläkään ole nyt varaa. Kun maakunnat aikanaan, näillä näkymin 2020, aloittavat toimintansa on rahoituksen oltava tiukasti valtakunnallisessa ohjauksessa. Valtion ohjauksen hyviä puolia on, että kustannukset eivät karkaa käsistä. Valta ja vastuu ovat yksissä käsissä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Maakunnista päätettäessä oli selvää, ettei kaikkien 18 maakunnan kantokyky ole yhtä vahva. Veropohjat eroavat eri maakunnissa toisistaan kuin yö ja päivä. Jotta kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan pitää yhdenvertaisia ja yhtä laadukkaina, valtiolta edellytetään voimakkaita verontasaustoimia. Ne ovat käytännössä niitä samoja kuntien valtionosuuksia, joilla vähävaraisia kuntia Suomessa on tuettu.

Viime viikolla esitettiin laskelmat maakuntaveron suuruudesta eri maakunnissa. Erot maakuntien veroasteiden välillä olivat isot. Ääripäitä edustavat Kainuu (27%) ja Uusimaa (12,8%). Pohjalaismaakunnissa maakuntaveron suuruus olisi nykyisillä veropohjilla laskettuna Pohjanmaalla 19,7%, Keski-Pohjanmaalla 22,9% ja Etelä-Pohjanmaalla 24,8%.

Uusimaa menestyy laskelmissa hyvin ja sen veroprosentti on alhainen. Uudellamaalla asuva väki on nuorta ja hyvätuloista. Kainuussa taas väestön keski-ikä on korkeampi. Ikä selittää myös kainuulaisten uusmaalaisia korkeampaa sairastavuutta. Hyvätuloisia veronmaksajiakaan ei Kainuuseen riitä samassa mittakaavassa kuin Helsinkiin ja Uudellemaalle.

Verojen kerääminen monimutkaistuisi maakuntaveron myötä. On mahdollista, että maakuntaveron ja sen seurauksena monimutkaisen tasausjärjestelmän ylläpitämiseen tarvitaan lisää hallintoa. Jo nyt tavallinen kansalainen maksaa 7-8 eri veroa, maakuntavero toisi vielä yhden kerääjän lisää.

Nykyiseen hallitusohjelmaan kirjattiin, että sote-uudistus toteutetaan niin, että kokonaisveroaste ei nouse eikä tuloveroa kiristetä. Valtion sote-veron on määrä olla jatkossa samansuuruinen (11,7%) kuin kunnallisverosta lähtevä osuus.

Haastetta kokonaisveroasteen pitämisessä nykyisellään silti riittää.

Kauko Palola