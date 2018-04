Tulvavesi laski, mutta sorakasat ja muovit jäivät – tulvasuojelun jälkiä siivotaan vielä pitkään Alavieskassa



Tältä näytti Minna ja Erkki Ylivainion piha Alavieskassa vielä reilu viikko sitten. Nyt vesi on laskenut ja edessä on pihan siivoamisurakka. Clas-Olav Slotte

Katariina Poranen

Alavieskassa Kultarannantiellä moni talon omistaja siivoaa nyt pihojaan tulvan jäljiltä. Tulva yllätti asukkaat reilu viikko sitten perjantaina, kun jääpato tukki Kalajoen sekä Kähtäväojan ja vesi kohosi kohti Kultarannantien taloja.

Pelastuslaitos suojasi tien varrelta neljä taloa. Taloja muovitettiin ja muovin päälle kasattiin kilokaupalla soraa.

Yksi taloista oli Minna ja Erkki Ylivainion koti. Heidän onnekseen tulvavesi ei missään vaiheessa noussut talon seiniin asti. Viikko on kuitenkin ollut työntäyteinen, sillä pihan siivoaminen vie aikansa.

Minna Ylivainion mukaan pihasta todellakin näkee, että siinä on erilaisilla koneilla kuljettu. Esimerkiksi nurmikossa on syviä jälkiä. Lisäksi talojen pihoilla on suuret kasat soraa.

– Soraa tässä on lapioitu ja kuskattu pois. Omalla pihalla olemme hyödyntäneet soraa siirtämällä sitä alueelle, jossa muutenkin on ollut sepeliä, mutta on täällä monen pihalla korkeita sorakasoja, Minna Ylivainio kertoo.

Minna Ylivainio on kuitenkin tyytyväinen, että talo säästyi: suurempi työ olisi ollut edessä, jos tulvavesi olisi tehnyt tuhojaan kodille.

– Eikä meillä nurmikko onneksi ollut alunperinkään viimeisen päälle hieno. Ihan hyvin tästä selvisimme.

Kovin usein näin kovia tulvia ei Alavieskassa ole. Pariskunta muistelee, että edellisen kerran tulva on noussut heidän pihalleen vuonna 2013.

