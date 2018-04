Mielipide 30.4: Seurakunta toivottaa kaikki halukkaat mukaan messuun, myös Kokkola Priden aikaan



Kokkolassa järjestetään Pride-tapahtuma ensimmäistä kertaa tulevana kesänä. Tapahtuma on puhuttanut paljon myös lehtien palstoilla ja somessa. Erityisesti yhteistyöhön seurakunnan kanssa on valitettavasti liittynyt myös väärinymmärryksiä.

Kokkolan suomalainen seurakunta viettää 17.6. klo 10 messua, kuten jokaisena muunakin sunnuntaina. Messun toimittavat seurakunnan omat työntekijät, normaalin työvuorolistan mukaisessa järjestyksessä. Messu toimitetaan tavalliseen tapaan kirkkokäsikirjaa noudattaen ja kirkkovuotta seuraten.

Meillä Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa on jo pitkään toiminut myös jumalanpalvelusryhmiä. Ryhmät on koottu hyvin erilaisilta elämänalueilta – ryhmän yhteisenä nimittäjänä voi olla vaikkapa asuinalue, järjestötoiminta, samankaltainen elämäntilanne, herätysliike tai yhteinen harrastus. Ryhmät palvelevat messussa eri tehtävissä omien toiveidensa ja resurssiensa mukaan. Esimerkiksi tervetulotoivotus kirkon ovella, Raamatun luku messussa, kolehdin kantaminen ja lauluryhmänä palvelu ovat jumalanpalvelusryhmien tehtäviä. Lisäksi messusta vastaava liturgi voi keskustella ryhmän kanssa pyhän aiheesta, myös evankeliumitekstiä voidaan pohtia yhdessä. Iloitsemme suuresti jokaisesta ryhmästä. Messun valmistaminen ja toteuttaminen yhdessä on hedelmällistä ja jumalanpalveluksia rikastuttavaa. On hienoa, että jumalanpalvelus ja seurakuntalaisten arki kohtaavat.

Jumalanpalvelusryhmien lisäksi seurakuntaperinteeseen kuuluvat myös erilaiset kirkkopyhät. Koska yhteinen messu on yksi kristityn elämän peruspilareita, on luontevaa, että erilaisten juhlien ja tapahtumien yhteydessä tie vie myös messuun. Silloin kun tiedämme, että messuun osallistuu ihmisiä erityisesti osana jotakin tapahtumaa tai kirkkopyhää, on luonnollisesti vieraanvaraista huomioida heidät.

Kokkolan-Priden yhteydessä toteutamme siis normaalin käytäntömme mukaista jumalanpalvelusryhmä-toimintaa sekä vieraanvaraisuutta. Kokkolan kirkon messussa palvelee 17.6. jumalanpalvelusryhmä joka koostuu seurakuntaneuvoston jäsenistä sekä kokkolalaisista Pride-tapahtuman järjestäjistä /osallistujista. Asiasta on käyty keskustelua työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken. Vaikka asia on herättänyt tunteita ja erilaisia näkökulmia on noussut esiin, olemme keskustelleet asioista kunnioittavassa hengessä. Yhteinen viestimme on se, että kirkkoon on jokainen tervetullut.

Tervetuloa siis Kokkolan suomalaisen seurakunnan messuun, Jumalan perheväen yhteiseen juhlaan, niin 17.6. kuin jokaisena muunakin sunnuntaina.

Sari Kontinen-Koski,

17.6. messun liturgi

Reetta Mourujärvi,

messun saarnaaja