Tässä kuluneen viikon luetuimmat aiheet – Kälviän tulipalon jäljet, tulvat, synnytykset ja äkkirikkaat kiinnostivat



Kävimme kuvaamassa, miltä Kälviän tulipalon jäljet näyttävät viikko tuhon jälkeen. Jukka Lehojärvi

Katariina Poranen

Vielä huhtikuun viimeiselläkin viikolla verkkojulkaisuissamme seurattiin tiiviisti tulvatilannetta. Lukijoita kiinnosti erityisesti tarina Kokkolassa tulvineesta Perhonjoesta.

Tie jouduttiin katkaisemaan liikenteeltä, kun tulvavedet nousivat Perhonjoessa ja nostivat tielle jäälohkareita sekä puita. Luonnonnäytelmästä kehkeytyi nähtävyys, ja moni kävi hämmästelemässä Perhonjoen tulvaa.

Pyysimmekin lukijoita lähettämään tulvakuvia toimitukseen ja julkaisimme niitä verkkosivuillamme.

Kälviällä sattui viikko sitten perjantaina poikkeuksellisen raju tulipalo, jossa tuhoutui kahdeksan asunnon rivitalo. Keskipohjanmaan lukijoita aihe kiinnosti jälkikäteenkin selvästi, ja kuluneen viikon luetuimpien juttujen joukossa onkin kaksi kokonaisuutta Kälviältä: kuvagalleria palopaikasta viikko tuhon jälkeen ja palaneesta talosta pelastautuneen Nina Uddmanin tarina. Kuvissa näkee tuhojen laajuuden, ja Nina Uddmanin tarina kertoo, millaista on jatkaa elämää, kun koti on tuhoutunut tulipalossa.

Kerroimme huhtikuun viimeisellä viikolla myös monia puhuttaneen uutisen Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka seurauksena synnytykset loppuvat Oulaskankaalla vuoden 2018 lopussa. Keskipohjanmaan Facebook-sivuilla asiasta käytiin haikeaa keskustelua, sillä monella keskustelijalla oli Oulaskankaasta hyviä kokemuksia ja muistoja.

Uutisissa lukijoita kiinnosti lisäksi uusi Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin hallitus, Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Reino Herlevin ryhtyminen museotyöntekijäksi ja Kokkolan valtuuston päätös kouluverkosta: Länsipuiston koulun oppilaat päädyttiin jakamaan Isokylän, Kiviniityn ja Hakalahden kouluihin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksen pitkän keskustelun ja yhden äänestyksen jälkeen.

Kevät innostaa nyt monen pesemään autoja pihalla, ja siksi verkkojulkaisuissamme luettiin ahkerasti neuvoja siitä, että autoa ei voikaan pestä missä tahansa. Tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä auton voi pestä muilla kuin liuotinpesuaineilla, jos pesuvedet voidaan johtaa jätevesiverkostoon tai imeyttää maaperään omalla kiinteistöllä.

Huhtikuun viimeisellä viikolla teimme luetun katsauksen myös raharikkaisiin, kun kerroimme, että Nivalassa on pelattu vuoden sisällä kaksi miljoonavoittoa. Tuorein voittaja on nivalalainen rekkamies Seppo Nuolioja, joka on avoimesti kertonut voitostaan ja aikoo miljoonista huolimatta jatkaa työntekoa tulevaisuudessakin. Listasimme juttuun myös, missä päin Keskipohjanmaan levikkialuetta on lähivuosina pelattu miljoonavoittoja.