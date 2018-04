Pääkirjoitus 29.4: Susia on Rannikko-Pohjanmaalla liikaa ja niitä on metsästettävä nyt



Pitääkö meidän suojella susia, kettuja, lampaita, koiria, lehmiä vai äärimmäisissä tapauksissa jopa ihmisiä?

Kaikille kelpaavaa listaa suojelun kohteista on hankala laatia mutta ainakin Pohjanmaan rannikkoalueella viime kuukausien perusteella suojelulistan viimeinen on susi. Maaseudulla sudet mellastavat nyt mielin määrin. Talvella moni metsästäjä menetti suden suuhun vaivalla kouluttamansa ajokoiran.

Viimeaikaiset susihavainnot on tehty hyvin lähellä asutusta, Rannikko-Pohjanmaan riistanhoitopiirin alueella susi on tappanut tarhoilla kettuja. Jepualla kettutarhalle tullut susi tappoi ketun ja raateli toista niin pahoin, että se jouduttiin lopettamaan. Saman vuorokauden aikana susi hyökkäsi naapuritarhalle, repi häkin läpi emokettujen jalat verille. Paniikkiin joutuneet emoketut purivat omat pentunsa kuoliaaksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Ketun luontainen vaisto saa emon ottamaan pentunsa suuhun kun se stressaantuu tai kokee itsensä uhatuksi. Samoin tekevät minkkiemot. Lauantaina lehti-ilmoituksessa kehotettiin turkistarhojen läheisyydessä välttämään savuttamista, roskien polttamista, ampumista ja kaikenlaista melua toukokuun ajan. Pääosa turkiseläimistä saa toukokuussa pentuja.

Kun suden aiheuttamat vahingot turkistarhoilla lisääntyvät koko ajan, tarhaajat ovat syystä turhautuneet viranomaisiin, suden kaatolupiin ja EU:n parikymmentä vuotta vanhaan susidirektiiviin. Pikaista apua ei tule edes riistaeläinkeskukselta, jonne lähetettyjen anomusten käsittely kestää viikon-pari. Eikä lupaa välttämättä edes tule. Samaan aikaan vahingot voivat moninkertaistua suden hyökätessä uudelleen. Turkistarhaus on Suomessa kuitenkin laillinen elinkeino.

Riistakeskuksen riistapäällikkö Stefan Pellas on huolissaan siitä, miten nopeasti susikanta on viime vuosina Rannikko-Pohjanmaan alueella kasvanut. Sudet ovat hakeutuneet maailman suurimmasta susimaasta Venäjältä tänne länteen ravinnon perässä. Neuvostoliiton aikana itänaapurissa valtion palkkaamat metsästäjät pitivät tehokkailla metsästyskeinoillaan susikannan kurissa. Nyt susikanta on räjähtänyt ja susilla on pulaa ravinnosta. Ilman toimenpiteitä susikanta tuplaantuu kolmessa vuodessa. Ravinnon perässä ne hakeutuvat länteen eikä susien tarvitse pitkällä itärajalla olla huolissaan "rajamuodollisuuksista"

Pellas uskoo susien länteen hakeutumisen syyksi saaliseläinten määrää. Suden saalistusta helpottaa myös se, että lunta on lännessä vähemmän kuin idässä. Kun metsässä oleva pienriista ei kasvaville susilaumoille enää riitä, ne joutuvat hakemaan ravintonsa ei-perinteisiltä paikoilta. Nyt näköjään turkistarhoilta.

Kauko Palola