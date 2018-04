Kauko Palola pohtii kolumnissaan, mitä tehdään kotien kymmenilletuhansille "turhille" tavaroille



Valitaanpa kotoa 250 esinettä, loput laitetaan kiertoon, lahjoitetaan, hävitetään..

Montako päivää tai viikkoa pärjätään? Selviydytäänkö vappuun? Kulutustietoiset pistävät vielä paremmaksi. Toimeen tulee mainiosti sadalla esineellä. Mutta en minä. Jo pelkästään harrastuksiin liittyy tuon verran esineitä.

Lapin yliopiston tohtoriväitöksellä on todistettu, että meillä on kotona 10 000 – 50 000 esinettä, joita emme tarvitse. Emmekä me suomalaiset ole ainoita. Loppuelämämme sujuisi kevyesti paljon, paljon vähemmällä tavaramäärällä.

Suurin syy näihin tavaramarkkinoihin on tuo maailman merissäkin ongelmajätteenä lilluva muovi. Kun se keksittiin, siitä pystyi valmistamaan lähes mitä tahansa ja kyllä siitä hintojen laskiessa ja väen vaurastuessa sitten mitä tahansa tehtiinkin.

Vaatteet ovat oma lukunsa. Niitä säilytetään kuin pyhäinjäännöksiä, jos sattuisi tarvitsemaan. On rippipukua, hääpukua ja vaatii hurjaa itseluottamusta jos kuvittelee, että niihin mittoihin joskus vielä pääsisi. Voi olla, että sitten kun nenänpää kasvaa koiranputkea. Käyttöä ei siinä maatumisen vaiheessa puvulle enää löydy.

Miten tuosta tavarasta sitten pääsee eroon? Muutto on tuhannen taalan paikka arvioida omaa suhdettaan tavaroihin. Mutta ei muuttokaan ole lopullinen ratkaisu. Ensiksi on tietysti täytetty isovanhempien aitat ja ullakot, joskus satojen kilometrien päässä. Jos joskus tarvitsisi.

Oma lukunsa ovat tavarat, joilla on sitä valtavaa tunnearvoa. Ne vasta tavaran arvokkaaksi tekevätkin. Näitä ovat mummosta muistuttavat kirjahyllyn tietosanakirjat. Tiedot ovat vanhentuneet nopeammin kuin kirjojen säilyttäjä.

Lopuksi on pakko korjata tuota kolumnin otsikkoa. Meillä on ”vain” 39 999 turhaa tavaraa. Häälahjaksi kymmeniä vuosi sitten rouvan veljeltä saatu alumiininen, sähköinen pöytägrilli oli jo kerran ekoroskiin matkaavassa kuormassa. Rouvan haukankatse havaitsi sen ja syntyi KESKUSTELUA.

Eihän sitä ole käytetty neljännesvuosisataan mutta pakkohan sille oli kodissa paikka löytää. Muuten olisi grillin mukana lähtenyt joku muukin.

Kauko Palola

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päätoimittaja, jolla on riittävästi tavaraa