Kunniamerkit kannetaan ylpeydellä – Kokkolassa juhlistettiin veteraanipäivää



2 Veteraanit maakunnallisessa veteraanijuhlassa, Olli Hongell ja Ahti Salo. Markku Jokela Sotilaspoika Antero Pallaspuro kantaa upeaa kunniamerkkirivistöä. Previous Next

Minna Mustonen (KP)

Kansallisen veteraanipäivän juhla Kokkolan kaupungintalolla houkutti paikalle veteraaneja, sotilaspoikia, Lottia sekä kotirintamanaisia Ullavasta, Lohtajalta, Kälviältä sekä Kokkolassa. Kaupungintalolla järjestettyyn juhlaan osallistui liki satahenkeä.

Kokkolalainen Antero Pallaspuro saapui juhlaan tummassa puvussa ja hänellä rinnassa komeilee upea kunniamerkkirivistö. 87- vuotias Pallaspuro kertoo sinisen ristin olevan korkea-arvoisin kunniamerkki, mikä hänen rintaansa koristamasta löytyy.

– Olen sotilaspoika, silloinen Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui meidät kaikki sotilaspojat Helsinkiin ja myönsi meille kunniamerkit. Se oli juhlallinen tilaisuus, muistelee Pallaspuro.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Hänen kunniamerkkirivistöstä löytyy myös prenikoita pitkän työuran varrelta kuin ansiomerkkejä urheilun saralta.

– Nyrkkeilyliiton kultainen ansiomerkki minulla on ja takanani 24 juostua maratonia. Jokainen kunniamerkki on tärkeä ja muistoja herättävä omalla tavallaan. Suurimmaksi osaksihan ne ovat piironginlaatikossa, mutta kun on kutsussa toive kunniamerkeistä, niin otan ne esille ja käyttöön, kertoo mies.

Antero Pallaspuro muistelee pieni pilke silmäkulmassaan hetkeä kun Neuvostoliitto lakkasi ja sotilaspojat tekivät matkan rajan taakse, entisille taistelurintamille.

– Suomen kaunein luonto löytyy rajan takaa, kyllä se näin on, toteaa Pallaspuro.

Veteraanit Olli Hongell sekä Ahti Salo istuvat kahvipöydässä vieretysten. Kokkolalaismiehiä yhdistää pitkä yhteinen historia. Molempien kunniamerkkirivistöstä löytyy jo vuonna 1940 myönnetyt talvisodan muistomitalit sekä pitkä rivi muita kunniamerkkejä. Osa merkeistä on jo hivenen tummuneita sekä ajan patinaa saaneita. Minkäänlaisia huoltotoimia eivät kunniamerkit kaipaa.

– Näitä prenikoita käytämme itsenäisyyspäivänä sekä tietenkin näin veteraanipäivänä. Hiukan vaikeasti kiinnitettävähän se jo on tällainen rivistö, naurahtaa Ahti Salo.

92-vuotiaat miehet ovat erittäin ryhdikkäitä lumivalkoisine hiuksineen, tummissa puvuissaan ja komea kunniamerkkirivistö rinnassaan. Tuovatko kunniamerkit lisää ryhdikkyyttä?

– Jalkapallo se on meille ryhdin tuonut. Olimme KPV:n ensimmäisessä juniorijoukkueessa 12-kesäisinä vuonna 1938. Muistamme vieläkin sen päivämäärän kun juniorijoukkue perustettiin. Se oli 1.5.1938, siitä tulee nyt tasan 80 vuotta, kertovat miehet.

Olli Hongell ja Ahti Salo kertovat käyneensä kahdeksankymmenen vuoden ajan jokaisessa KPV:n ottelussa. Ihan selkeää muistikuvaa ensimmäisistä juniorijoukkueen harjoituksista tai tehtyjen maalien määristä ei löydy. Mutta yksi muisto on varma.

– Yleensähän me voitimme, nauraa Olli Hongell.

Perjantaina järjestetty Kansallinen veteraanipäivä oli järjestyksessä 32. valtakunnallinen tilaisuus. Juhlavassa tilaisuudessa kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Stina Mattila. Puheessaan hän toivoi myös nuorten sekä tulevien polvien muistavan kunnioituksella veteraanien perintöä.