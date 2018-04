Vuoden sisällä kaksi äkkirikasta Nivalasta – tällä kertaa rekkamies Seposta tuli miljonääri: "En ole sitä salannut"



Seppo Nuolioja voitti Keskiviikko-Jokerista kaksi miljoonaa euroa. Juhani Rintakumpu

Katariina Poranen

Maaliskuussa Nivalaan sattui kahden miljoonan euron veikkausvoitto. Sen sai paikallinen rekkamies Seppo Nuolioja Keskiviikko-Jokerin arvonnassa. Harvinaisen tilanteesta tekee se, että Nivalassa pelattiin samansuuruinen miljoonavoitto samasta pelistä vain vuosi sitten.

Tuorein Nivalasta miljoonansa tienannut voittaja ei tilannettaan salaile.

– Kyllä ne Nivalassa tietävät, että minulle miljoonat tulivat. En ole sitä keneltäkään salannut. Eivät meinanneet aluksi uskoa, mutta mitäpä siitä. Ei minulta ole yöunet menneet, mutta joillakin toisilla on niin kuulemma käynyt, Nuolioja sanailee Kalajokilaakson haastattelussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Nuolioja pelasi voittokuponkinsa Nivalan Nesteen baarissa ennen lähtöänsä töihin Talvivaaraan.

– Äijät Talvivaarassa puheli, että Nivalaan on mennyt Keskiviikko-Jokerin päävoitto. En minä siihen kummemmin reagoinut enkä tarkistellut.

Lauantaina kotikonnuilleen palattuaan hän tarkisti pelikuponkinsa, joka kertoi suurvoitosta.

– Otin ihan rauhallisesti, ja soitin maanantaina Veikkauksen konttoriin. Siellä tuumasivat, että Jokeri-potti oli kohdalleni osunut.

Voittorahoilla tuore miljonääri on maksanut asuntolainansa pois. Osan hän on laittanut myös sijoituksiin ja säästöön. Viime aikoina Seppo on kuskannut Nivalassa huoltohalliaan pitävän KamRockin murskeasemia. Näitä hommia hän aikoo jatkaa tulevaisuudessakin.

– Ehkä minä jonkin verran työtahtia kuitenkin vähennän, mutta tykkään olla liikkeessä ja puhutella ihmisiä.

Lähivuosien miljoonavoitot Keskipohjanmaan levikkialueella Veikkauksen peleistä:

2 miljoonaa euroa Keskiviikko-Jokerista, pelattu Nivalan Nesteellä vuonna 2018

2 miljoonaa euroa Keskiviikko-Jokerista, pelattu Nivalan S-Marketissa 2017

1 miljoonaa euroa Kenosta, pelattu Oulaisten K-Supermarketissa 2017

4,5 miljoonaa euroa Lotosta, pelattu Kälviän S-Marketissa 2016

2,7 miljoonaa euroa Vikinglotosta, pelattu Reisjärven R-kioskilla 2015

3,9 miljoonaa euroa Eurojackpotista, pelattu Haapavedellä netissä 2015

2,7 miljoonaa euroa Lotosta, pelattu Pedersöressä Lillbun Nesteellä 2015

1,3 miljoonaa euroa Lotosta, pelattu Kalajoen Teboililla 2015

1 miljoonaa euroa Lauantai-Jokerista, pelattu Ylivieskan K-Citymarketissa 2014

1,3 miljoonaa euroa Lotosta, pelattu Kaustisen Teboililla 2014

Lue lisää: Seppo Nuoliojan koko haastattelu Kalajokilaaksossa