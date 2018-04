Radio-ohjelmia, valokuvia ja kotiseutuarkistojen aarteita kerätään digitaaliseen muotoon Kaustisella



Jarmo Rauma (etualalla), Pekka Kivelä ja Virve Rauma toteavat, että urakkaa on takana runsas vuosi ja vielä on paljon tehtävää. Tietokoneen ruudulla näkyy Lasten elämää maalla -elokuva ja yhtenä ”näyttelijänä” ollut Outi Teirikangas. Maisa Järvelä

Maisa Järvelä

Muistot eläviksi Kaustisella on Eläkeliiton paikallisyhdistyksen vuosi sitten käynnistynyt hanke. Tavoitteena on tallentaa digitaaliseen muotoon lähinnä vuosina 1945-1970 paikkakunnalla tehdyt elävät kuvat, ääninauhat, valokuvat ja lehtileikkeiden arkistot.

Hankkeen työryhmässä ovat Pekka Kivelä, Virve ja Jarmo Rauma, Kauppi Virkkala ja Mikko Valo.

– Alkuun oli mukana myös edesmennyt Ritva Tainio. Lisäksi olemme saaneet neuvoja Asko Virkkalalta, Kivelä kertoo.

Taloudellista tukea tallennustyöhön yhdistys on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä. Materiaali tallennetaan ns. pilvipalveluna (linkki Eläkeliiton Kaustisen yhdistyksen sivujen kautta), mistä kaikkien kiinnostuneiden on niitä helppo etsiä.

Kaustisella on perinnettä tallennettu vuosikymmeniä. Muun muassa Seinäjoella maakunta-amanuenssina toimiva Risto Känsälä haastatteli nauhalle 1970-luvulla perinteen tuntijoita. Ne nauhat ovat tallessa Kaustisen kirjastossa c-kasetteina, mutta nyt nekin digitoidaan helpommin hyödynnettäviksi.

– Eihän ihmisillä enää juurikaan ole laitteita, joilla c-kasetteja kuunnella, hankkeen työryhmän jäsen Pekka Kivelä toteaa.

Ensimmäisiin jo tallennettuihin aineistoihin kuuluu Taito Virkkalan Keski-Pohjanmaan maakuntaradioon tekemiä ohjelmia. Niissä kerrotaan niin kansanmusiikkijuhlista kuin esimerkiksi turkistarhauksesta.

Nauhojen digitoiminen on ollut Jarmo Rauman työmaata. – Onneksi on vanhalla kunnantalolla ”konttori”, missä on hyvä työskennellä.

Tällä hetkellä työn alla on valokuvaaja Veikko Järvelän negatiiviarkiston selvittäminen ja digitoiminen.

– Siinä meillä ovat olleet suurena apuna Kokkotyö-säätiön ihmiset, Kivelä kiittelee.

Työvalmentaja Eija Rauma sanoo kiitoksen olevan heidän puolellaan.

– Olemme saaneet nuorille mielenkiintoista ja mukavaa työtä. Meillä on ollut hauskojakin hetkiä, kun olemme arvuutelleet Järvelän Helsingin puhelinluetteloon kirjaamia nimiä.

Rauma myöntää, että myös palkkio työstä on tervetullutta.

Kuvat ovat paljolti studiokuvia tai otettu häissä ja hautajaisissa. – Olemme odottaneet, että tulisi enemmän tilannekuvia, Jarmo Rauma toteaa.

Liikkuvaa kuvaakin on jo tallennettavaksi löytynyt. Työryhmän jäsen Virve Rauma on nuorena toimittajaharjoittelijana tehnyt muun muassa televisiolle käsikirjoituksen puolen tunnin ohjelmaan lasten elämästä maalla. Nyt ”elokuva” on nähtävissä yhdistyksen kotisivujen kautta.

– Jylhän lapset käyvät navetassa, kanalassa, meijerimatkalla ja festivaaleillakin, kertoo Virve Rauma.

Arkistointikelpoista materiaalia on paljon myös ihmisten kotiarkistoissa. Esimerkiksi Kaustisella nimismiehenä 60-luvulla toiminut Matti Ahdeoja oli innokas kaitafilmaaja.

– Hänen poikansa Jyrki on digitoinut filmeistä muutamia herkullisia otoksia esimerkiksi Kaustisen kisoista vuodelta 1969, Kivelä kertoo.

Kivelä pelkää kuitenkin, että kotiarkistoista vanhat kuvat ja filmit saattavat joutua roskiin. - Ne eivät kerro nuoremmalle polvelle oikeastaan mitään ja silloin on vaara, että ne hävitetään.

Työryhmäläiset painottavat, että tallennettavan aineiston tulee olla ajallisesti ja paikallisesti kiinnostavaa. Virallisia henkilöille tai yhteisöille kuuluvia asiakirjoja tai kahdenkeskisiä kirjeitä ei tallenneta.

– Muuten aineisto voi kertoa kaustislaisista ja Kaustisesta kaikkea maan ja taivaan väliltä, Kivelä sanoo.

Kyse on ennen muuta yhteisöllisestä hankkeesta. Tavoitteena on aktivoida eläkeläiset keräämään ja käyttämään luotua palvelua.

– Toivomme, että tämä myös innostaa eläkeläisiä harjoittamaan tietotekniikkataitojaan. Samalla voi kaivella muistilokeroitaan, kun yritämme tunnistaa kuvien henkilöitä, Virve Rauma toteaa.

Juttu on julkaistu Keskipohjanmaan Senior Messut -liitteessä. Messut Kokkolassa 28.-29.4. järjestävä Suomen Messupromoottorit kuuluu Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konserniin.