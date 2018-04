Eläke toi mukanaan säännölliset tulot – kokkolalaistaiteilija Merja Pohjonen nauttii varhennetusta



Varhennettu eläke oli minulle hyvä juttu. Saan työskennellä niin paljon kuin haluan, sanoo taidekäsityöläinen. Clas-Olav Slotte – Tunnen olevani vapaa, ilmaisemaan itseäni keramiikalla, eikä tarvitse niinkään miettiä esineiden käytännöllisyyttä. -Ihan hullulta tuntuisi se, etten töitä tekisi. Tämä on se minkä osaan, kuten myös opettaminenkin, toteaa dreijaava taiteilija.

Kokkolalainen keraamikko, taiteilija ja opettaja Merja Pohjonen on ollut viime elokuusta lähtien varhennetulla eläkkeellä. Eläköityminen ei kuitenkaan ole taiteilijan työnteon vauhtia tiputtanut, miltei päinvastoin.

– Eläke toi tosiaan mukanaan säännölliset tulot. Koko elämäni olen toiminut freelancerina sekä erilaisilla apurahoilla tai opetustöissä ja niin kutsuttuja palkattomia kausia on aina kertynyt. Opettajana minulla on palkkakausi katkennut aina kesän ajaksi. Silloin on tosissaan joutunut miettimään, että mistä saa toimeentuloa jokaiselle kuukaudelle. Nyt eläkkeellä ei tarvitse huolehtia siitä ja silti samanaikaisesti voin jatkaa työskentelyä, iloitsee Pohjonen.

Hän on työskennellyt erilaisissa opettajan toimissa 32 vuotta. Opettajan työt ovat tuoneet sisältöä sekä tiettyä vakautta taiteilijan raha-asioihin. Useat taiteilijat tuotteistavat tuotteensa tai itsensä ja toimivat yrittäjinä. Yrittäjyys ei koskaan ole Pohjosta kutsunut.

– Olen taiteilija, en yrittäjä. Yrittäjillä on aivan erilainen kipinä ja kyky, taito myydä ja hinnoittaa. Minulle se tie ei ole koskaan tuntunut oikealta.

Voiko ylipäätään taiteilijuudesta jäädä eläkkeelle? Lakata yhtäkkiä luomasta uutta ja elää ihan eri tavoin?

– Olen itse sitä koulukuntaa, joka on keraamikoksi kouluttautunut siihen aikaan jolloin ei ollut mitään starttirahoituksia tai muita. Muotoilussa olen joutunut ottamaan pitkälti huomioon funktionaalisuuden, nyt tuntuu siltä että olen vapaa. Vapaa ennemminkin ilmaisemaan itseäni keramiikalla. Tietenkään taiteen tekemisestä ei jäädä syrjään edes eläkkeelle jäämisen myötä. Tämähän on se asia mitä osaan, haluan ja voin tehdä.

Vaikka Pohjonen on toiminut vuosikymmenet keraamikkona, muotoilijana ja taidekäsityöläisenä hänellä riittää edelleen innostusta opiskella ja löytää keramiikasta uusia näkökulmia, uudenlaisia tapoja tehdä sekä kontaktoitua uusiin ihmisiin.

– Minulla on taiteilijaystäviä ympäri maailmaa. Muun muassa Tasmaniassa ja Uudessa-Seelannissa ovat kaukaisimmat ja tietysti kaikki suomalaiset taiteilijat, jotka ovat levittäytyneet kuka mihinkin. Taiteilijana työ on useimmiten sellaista yksinpuurtamista, että on ollut todella upeaa saada apurahaa, jotta olen voinut kontaktoitua muihin taiteilijoihin ja sitä kautta löytää tekemiseeni uudenlaisia tuulia. Esimerkiksi viime kesänä osallistuin Eestissä symposiumiin, jossa työskentelimme puu-uunin kanssa. Mielettömän antoisaa ja avartavaa, hän kehuu.

Yli kolmekymmentä vuotta opettajana ei ole vienyt kaikkia mehuja. Merja Pohjonen haluaa opettaa edelleen.

– Opettaminen on yksi iso osa minua. Olen työskennellyt niin Kuvataidekoulun, Nordiskan kuin Kokkolanseudun opistonopettajana. Opetustyötä aion jatkaa edelleen niin kauan kuin suinkin vain jaksan ja miksipä en jaksaisi, hän pohtii.

Vaikka aikakelloja ei voi taaksepäin kääntää, taiteilijasta tuntuu edelleen vuosikymmeniä sitten tehty uravalinta oikealta.

– Keramiikkahan se oli, joka minut aikoinaan valitsi. Vaikka toisaalta silloin aikanaan puntaroin pitkään musiikin ja keramiikan välillä. Musiikkia harrastan toki edelleen ja etenkin erilaiset hengitystekniikat ovat olleet minulle jo terveydenkin takia erittäin tärkeitä. Ehkä jos valitsisin uudelleen jatkaisin kuitenkin musiikin opiskelemista pidemmälle. Mutta nyt on näin ja ihan hyvä tie se on minulle ja matka jatkuu. Ei eläke ole mikään päätöspiste, tässähän ennättää opiskella edelleen vaikka mitä. Olen ikuinen optimisti, se on minun voimavarani, nauraa Pohjonen.

Taiteilijan käsissä dreijattu astia muotoutuu todella nopeasti, siinä samalla ennättää pohtia elämän tosiseikkoja. Kurkkaa ja kuuntele video.