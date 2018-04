Pääkirjoitus 27.4: EU:n "hevosvarkaat" Unkari ja Puola menettämässä EU-tukiaan



EU:n jäsenmailleen ohjaama tukiraha ei kasva puussa. Siksi EU-komissio on uudistamassa voimakkaasti EU-rahoituksen myöntämisperusteita. Se on säätämässä uudet kriteerit seuraavalle rahoituskaudelle 2021-27 samalla kun yksi nettomaksaja, Iso-Britannia, putoaa pois euromaiden ja -maksajien joukosta. EU-komissio kertoo uudesta rahoituskehyksestä ensi viikolla.

Elinkeinoministeri, Toholammin Mika Lintilä, oli tyytyväinen ja varovaisen toiveikas EU-tukiuudistuksille vieraillessaan Keskipohjanmaassa kaksi viikkoa sitten. Euroopan "hevosvarkaat" ja tukikeinottelijat saadaan uusilla jakoperusteilla kuriin ja rahaa ohjataan sinne, missä sitä aidosti käytetään kaikkien eurooppalaisten hyväksi.

Päättymässä olevalla rahoituskaudella tuki määräytyi sen mukaan, mikä oli kunkin maan kansantuote henkeä kohti. Mitä pienempi kansantuote, sitä enemmän tukirahaa. Käytännössä tämä on passivoinut maiden toimintaa ja johtanut jopa väärinkäytöksiin.

EU-rahaa satoi ylivertainen määrä entisille itäblokin maille. Tarve ja halu arvioida EU-miljardien jako uusiksi on syntynyt nykyisten oikeistonationalistien johtamien jäsenmaiden kyseenalaisesta avustusten käytöstä. Unkari, Tshekki ja Puola ovat kyllä härskisti käyttäneet hyväkseen EU-rahaa mutta Italiasta ja Kreikasta tulevat turvapaikanhakijat eivät ole maille kelvanneet. Unkarissa ja Puolassa riippumattoman oikeuslaitoksen itsenäisyyttä ja sananvapautta on myös kavennettu. Mikä paremmin maiden oikeusjärjestelmä ja institutionaalinen järjestelmä noudattavat EU:n yhteisiä arvoja, sitä paremmat mahdollisuudet taloudella on kukoistaa.

EU:n tukimiljardeista ovat hyötyneet tähän saakka maat, joiden kansantuote on alhaisin. Unkarissa oikeistopopulistisen Victor Orbanin itsevaltainen toiminta on irvikuva niille arvoille, joita EU haluaa jäsenmaissaan toteuttaa. Unkari on EU-tukirahoillaan käynyt mm. näkyvästi kampanjaa maahanmuuttoa vastaan ja se on Euroopan maahanmuuttovastaisin EU-jäsenmaa.

Jatkossa tukirahaa on tulossa maahanmuuttoon, koulutukseen ja nuorisotyöttömyyden hoitoon. Myös ympäristöasioiden hoidosta on kaavailtu yhtä tukimiljardien perustetta. Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa ovat suurimmat haasteet niin maahanmuuttoon kuin nuorisotyöttömyyteenkin liittyen. Koheesiorahastosta euroja ollaankin hyvin suurella todennäköisyydessä kohdentamassa Latvian, Liettuan, Puolan, Tshekin ja Unkarin sijasta eteläiseen Eurooppaan. Mm. maahanmuuttajien kotouttaminen heijastuu suoraan pohjoisempaan Eurooppaan.

Kauko Palola