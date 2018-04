Sweco Mecaplan yksiin käsiin



Seija Krapu

Nivalalainen insinöörisuunnittelutoimisto Sweco Mecaplan Oy:n toimiva johto on ostanut emoyhtiön Sweco Industry Oy:n ja osaomistaja Mecanova Oy:n osakeomistukset yhtiöstä.

Yhtiö on nyt kokonaan Henri Knecktin omistuksessa. Kneckt on toiminut vuonna 2001 perustetun yhtiön toimitusjohtajana ja osakkaana vuodesta 2002 lähtien.

– Panostamme entisestään toiminnan laatuun ja ketterään asiakaspalveluun sekä henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Kauppa tuo jatkuvuutta ja sitoutumista asiakassuhteisiin sekä yhtiön kehittämiseen, Henri Kneckt linjaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Sweco Mecaplan tuottaa asiakkaiden tarpeista lähteviä suunnittelupalveluita.

– Suunnittelemme koneita ja laitteita teollisuusasiakkaille. Suurin osa asiakkaistamme on eri kokoisia kotimaisia yrityksiä, joiden tuotteet menevät pääosin vientiin.

Sweco Mecaplanilla on 30 työntekijää ja toimintaa on Nivalassa, Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Turussa. Arvioitu liikevaihto tälle vuodelle on 2,5 miljoonaa euroa.