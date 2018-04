Eija Nivala on nousemassa eduskuntaan – hakee vapautusta tehtävästä, jos tulee valituksi Ylivieskan kirkkoherraksi



Clas-Olav Slotte

Katariina Poranen

Oulaisten seurakunnan vs. kirkkoherra Eija Nivala on nousemassa Pohjois-Pohjanmaalta kansanedustajaksi. Kansanedustaja Mirja Vehkaperä (kesk.) on lähtemässä Europarlamentista eduskuntaan palaavan Paavo Väyrysen tilalle Brysseliin. Tässä tapauksessa Eija Nivala nousisi eduskuntaan Vehkaperän tilalle.

Tilanteen tekee mielenkiintoiseksi se, että Eija Nivala on ehdolla myös Ylivieskan kirkkoherraksi. Kirkkoherran vaali ratkeaa 20. toukokuuta.

Nivala kertoo, että hänen mahdollinen nousunsa eduskuntaan ja mahdollinen valinta kirkkoherraksi on herättänyt kysymyksiä Ylivieskassa.

– Jos niin kävisi, että nousisin eduskuntaan ja tulisin valituksi Ylivieskan kirkkoherraksi, anoisin vapautusta kansanedustajan tehtävästä, Nivala sanoo.

Virallista kutsua eduskuntaan hän ei ole tässä vaiheessa saanut. Spekulaatiot eduskuntapaikoista lähtivät liikkeelle, kun Paavo Väyrynen itse ilmoitti palaavansa eduskuntaan kesällä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä STT.