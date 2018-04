Mikko Luoma valittiin Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin hallituksen puheenjohtajaksi



Hanna Rautio

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on keskiviikkona valittu kauppatieteiden tohtori Mikko Luoma. Kirjapainokonsernin pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Juhani Hautamäki joutui luopumaan hallituksen jäsenyydestä ikäpykälän vuoksi. Ikäpykälän mukaan henkilö ei voi enää tulla valituksi hallituksen jäseneksi sinä vuonna, kun täyttää 68 vuotta.

Keskiviikkona kokoontunut yhtiökokous valitsi uuden hallituksen, jonka jälkeen uusi puheenjohtaja valittiin järjestäytymiskokouksessa. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin uudet hallituksen jäsenet ovat ylivieskalainen Ruukki Constructionin yksikön johtaja Heikki Wilén ja veteliläinen maatalousyrittäjä Vesa Kaunisto. Hallituksen koko kasvoi siis yhdellä henkilöllä.

– Mikko Luoma valittiin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi yksimielisesti, ja Sari Puutio jatkaa varapuheenjohtajana, Keski-Pohjanmaan Kirjapainon toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa kertoo.

Juhani Hautamäki ehti olla hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2010.

– Hautamäen aikaan on mahtunut vaiherikkaita vuosia, jotka ovat sisältäneet muun muassa Art Printin ja Lönnbergin fuusion, Lönnbergin myynnin, Lännen Mediaan osallistumisen ja Suomen Messupromoottoreiden hankkimisen. Rauhallinen teollisuusmies on ollut mies paikallaan, Pihlajamaa kertaa.

Uusi puheenjohtaja Mikko Luoma toimii tällä hetkellä Vaasan yliopiston tutkimusjohtajana. Luoma työskentelee Kokkolan yliopistokeskuksesta käsin ja asuu edelleen Kannuksessa.

Aiemman työuransa hän on tehnyt pääkaupunkiseudulla. Luoma on toiminut sekä Metso että Outokumpu Oyj:n henkilöstöjohtajana ja viimeksi Johtamistaidon Opiston toimitusjohtajana.

– Lönnberg-kaupan myötä ollaan uudessa tilanteessa, jossa yksi pääasioista on kirkastaa konsernin strategiaa. Media-alan digitalisaatio on tällä hetkellä stabiilissa murroksessa, mutta yhtiö on hyvässä kunnossa ja valmis kohtaamaan tulevat haasteet, toimitusjohtaja Pihlajamaa linjaa.

Luoma on ollut kirjapainokonsernin hallituksessa vuodesta 2013.

– Tietenkin hyvillä mielin ja mielenkiinnolla lähden uuteen tehtävään. Yritys on tullut viiden vuoden aikana tutuksi. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino on toimialan tapahtumiin nähden hyvässä asemassa, sillä yhtiössä pystytään itse tekemään monia asioita, vasta valittu puheenjohtaja Luoma toteaa.

Kirjapainokonsernin liikevaihto oli vuonna 2017 yhteensä 46,6 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 33,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 3,3 miljoonaan euroon toissa vuoden 1,58 miljoonasta eurosta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaan jakaa osinkoja 1,8 euroa per osake.

Konserniin kuuluvat Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy sekä tytäryhtiöt BotniaPrint Oy Ab, Spektr Kustannus Oy, Kokkolan Jakelu Oy, Jopox Oy, Creamedia Finland Oy Ab sekä kiinteistöosakeyhtiöt Kokkola Väylä 4 ja Ylivieskan Uusitori.