Hoitajien yöpartio jatkuu Nivalassa ja Ylivieskassa



Viime syksynä Nivalassa ja Ylivieskassa alkanut yöpartiopilotti saa jatkoa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa, että toukokuun 6. päivästä lähtien yöpartiossa toimii kaksi lähihoitajaa, toinen Nivalan ja toinen Ylivieskan kotihoidosta.

Tarvittaessa hoitajat voivat toimia yhdessä ja yksittäistapauksessa käydä myös Sievin tai Alavieskan alueilla. Yöpartion lähihoitaja voi pyytää avukseen myös vartijan.

Yöpartio on hoitanut muiden muassa terveyskeskuksesta kotiutuneita asiakkaita, joiden antibioottihoitoa on jatkettu kotona. Näin osastolle on saatu lisää asiakaspaikkoja. Yöpartiotoiminta on myös mahdollistanut myös kotona tapahtuvan saattohoidon.

Eniten yöpartiota ovat työllistäneet hoivakäynnit, joita sairaalasta kotiutuneet ja kotihoidon asiakkaat ovat tarvinneet. Keskimäärin asiakkaita on ollut 11–16 yössä.