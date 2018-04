Jääpatoriski pienentynyt, penkereiden kestoa kannattaa seurata



Riski jääpatojen syntymiseen ja veden nopeaan nousuu on pienentynyt jokilaaksojen alueella. Pirjo Kunelius

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella riskit jääpatojen muodostumisiin ja tulvavesien äkillisiin nousemisiin ovat pienentyneet. Pelastuslaitokselle ei ole tullut tulvavesistä aiheutuvia kiireellisiä hälytystehtäviä kahteen vuorokauteen, vaan toiminta on keskittynyt tilannekuvan ylläpitämiseen.

Kalajoella tilanne on rauhoittunut alkuviikon aikana, eikä pelastuslaitokselle ole sieltä enää tehtäviä tullut. Siellä siirryttiin tavanomaiseen valmiuteen eilen tiistaina. Viimeisimmät tarkistustehtävät Kalajoen osalta on hoidettu maanantai-iltana.

Pyhäjoellakin pahin riski on lieventynyt. Yhtenäisten jäälauttojen reunamille on sulanut lisää tilaa. Lisäksi jäiden paikallaan pysyminen on mahdollistanut niiden heikkenemisen siten, että jääpatojen muodostumisen riski on pienentynyt.

– Tilannetta Pyhäjoen osalta on seurattu tänään iltapäivällä ja seurataan edelleen varmuuden vuoksi muun muassa Drone-tiedustelun, vesistöennusteiden ja silminnäkijähavaintojen avulla, päivystävä päällikkö Petteri Jokelainen Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kertoo.

Pelastuslaitokselle ei ole tullut rakennusten suojaamistehtäviä Pyhäjoen osalle pariin vuorokauteen.

Siikajokiuomassa latvuksineen veden pinta on korkealla. Muutamia teitä on poikki, mutta pelastuslaitokselle ei ole aiheutunut tehtäviä Siikajoen tulvimisen tiimoilta.

– Vesien pinta tullee olemaan korkealla vielä vuorokausien ajan, joten erilaisille pengerryksille aiheutuu tavallista suurempaa painetta, joten niiden kuntoa kannattaa lähipäivinä seurailla ja olla terävänä virtaavien vesistöjen lähettyvillä, Jokelainen neuvoo.