Suntin valli mureni veteen Kokkolassa



3 Suntin valli mureni Grandin talon kohdalla. Joni Mäki-Petäjä Vielä pystyssä oleva rantavalli on myös pahasti kallellaan Suntiin. Joni Mäki-Petäjä Murentunut valli sijaitsee keskellä kaupunkia. Näky ei ole mairitteleva kaupunkikuvalle. Joni Mäki-Petäjä Previous Next

Joni Mäki-Petäjä

Suntin valli on roudan seurauksena murentunut pitkältä väliltä veteen Grandin talon kohdalla. Kivivalli on jo useamman vuoden ollut pahasti kallellaan Suntiin päin. Nyt valli on osittain pettänyt Suntiin.

– Tässä vaiheessa pukitetaan alue, ettei kukaan mene siltä kohdalta Suntiin. Ranta eristetään, että kaikki huomaa murentuneen kohdan, Kokkolan kaupungin työpäällikkö Terho Lindberg kertoo.

Jatkotoimenpiteistä ei ole varmuutta.

– Ei siinä ole sen kummempaa suunnitelmaa. Grandin talo omistaa rantavallin ja Sunti on kaupungin. Varmasti tässä nyt neuvotellaan mitä tehdään.

Nostaako kaupunki kivet?

–Olisihan se viisasta nostaa kivet. Onhan ne jo arvokkaitakin kiviä.

Välittömään murentuneen rantavallin läheisyyteen on myös suunniteltu kiisteltyä kerrostaloa.