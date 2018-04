Tapani Postilan kolumni: Neiti kevät ei suostu kahleisiin



Kevät on täällä. Tuo vakinainen vieras, välillä pidetty ja välillä pitelemätön. Ei käy kieltäminen, että kevät on edelleen vahva vuodenaika. Kevät on sitä, mitä se haluaa olla. Ei kevättä komennella kuin alokasta armeijassa. Kevät ei tottele ihmiskättä vaan kopauttaa napakasti sormille halutessaan. Sir Elwoodin hiljaiset värit -yhtyeen kappaleessa neidiksi tituleerattu kevät ei todellakaan suostu kahlituksi käsirautoihin.

Jos kevät haluaa, niin se tuo mukanaan äyräiden yli tulvivat vedet sekä märät ja liejuun hukkuvat pienet hiekkatiet. Pelloille levittäytyvät joet ja kelirikon runtelemat kulkuväylät ovat kevään merkkejä. Ihminen voi seurata vain vuodenajan vaihtumista kevättä rinnassa ja kesää odotellessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Tänäkin vuonna pitkäksi venähtänyttä talvea seurasi lopulta kevät. Epäuskoisimmilta alkoivat voimat ehtyä kevättä odotellessa. Sitten tuo kevät pääsi vihdoin irti, repäisi talvelta turkin päältä.

Tämän vuoden talven seuraaja on paikoin äitynyt pullistelemaan vedellä paisunutta hauistaan. Paljon on tehty ja pystytty keväälle kampoihin laittamaan, mutta hukkuneita teitä ja saarrettuja taloja on kesän etiäinen tarjonnut ihmiselle. Kukaan ei olisi kaivannut motitettuja asukkaita ja epätietoisuutta kulkuyhteyden säilymisestä kevään koettelemuksessa.

Eivät ole vuosittain saapuvat keväiset neidit sisaruksia keskenään eivät edes välttämättä serkuksia. Välillä kevät on ollut lempeän lämmön tuoja ja mieto vesien sulattaja. Vähällä on silloin ihminen päässyt, kun kevät on hymyillyt iloisesti.

Kevään kauneuskin on aina katsojan silmissä ja kevään koettelemus elinpaikasta kiinni. Joenvarren asukas voi sättiä mielessään kevättä sen levittäessä vettä kotitalon kivenjalan yli ja toinen silmäillä pahan mielen mustatessa mieltä sinisen aavan alle uponnutta kotitietään. Toisaalla kevättä elävä on tyytyväinen lumien lähtöön ja luonnon uuteen heräämiseen.

Kevät ei kohtele tosiaankaan kaikkia tasapuolisesti, mutta kaikki siitä saavat maistiaisensa. Jos joutuu pakolla syömään kevään tarjoamaa vetistynyttä kylmää, niin löytyy keväästä varmasti jokaiselle myös makoisampi, lämpimämpi pala nautinnoksi.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan artikkelitoimittaja.

Kevään kauneuskin on aina katsojan silmissä ja kevään koettelemus elinpaikasta kiinni.