Haapajärvellä koiratkin pääsevät hiihtoreissulle



Antti Savela

Hiihtourheilusta tunnettu Haapajärven kaupunki palvelee myös koiria ja heidän isäntiään.

Haapajärven kaupunginhallitus päätti tehdä erityisen hiiihtoladun niille, jotka haluavat ottaa lemmikkinsä mukaan hiihtolenkille.

Erityinen koiraystävällinen latu tehdään Venlankadulle koirapuiston viereen. Haapajärvellä hyvin hoidettujen latujen kunnostus ja ylläpito on ulkoistettu ja se maksaa noin 70 euroa tunti.

Koiraystävällinen latu otetaan käyttöön kokeiluluontoisesti ensi talvena.

Aloitteen koiran ja ihmisen yhteisestä harrastusmahdollisuudesta teki valtuutettu Jari Nahkanen (sd.). Kaupunginhallitus hyväksyi ajatuksen yksimielisesti.

Nahkasen mukaan koiran kanssa ulkoilu tavallisilla laduilla on hankalaa ja siksi koiraihmisille on hyvä tehdä oma latu. Vastaavanlaisia latuja on Nahkasen mukaan muuallakin ja sellainen oli myös Haapajärven Kalakankaalla aikoinaan.