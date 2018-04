MBA-koulutus alkaa syksyllä Kokkolan yliopistokeskuksessa



Syksyllä on mahdollista aloittaa korkeatasoinen MBA-johtamiskoulutus Kokkolassa.

Master of Business Administration (MBA) on liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto. Koulutus alkaa lähiopetuspäivillä 18.-19. syyskuuta. Haku on parhaillaan käynnissä.

MBA Kokkola -ohjelma sopii niin yrityksissä kuin julkisorganisaatioissa johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville alasta ja taustasta riippumatta. Ohjelman tavoitteena on laaja-alainen liiketoiminnan kokonaislogiikan ymmärtäminen, mikä mahdollistaa terveen ja turvallisen kasvun ja menestyksen. Ohjelma kehittää niin osallistujan henkilökohtaisia ominaisuuksia kuin tukee koko organisaation toimintaa.

MBA Kokkola on laajuudeltaan 90–100 opintopistettä ja se on suunniteltu tehtäväksi työn ohella. Ohjelma on jaettu erillisiin, itsenäisiin opintokokonaisuuksiin. Osallistuja voi suorittaa koko noin kolme vuotta kestävän ohjelman, jolloin hän saa opinnoistaan arvostetun MBA-diplomin. Myös yksittäisten moduulien suorittaminen on mahdollista.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston Levón-instituutin kanssa.