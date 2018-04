Hanna Kauppisen kolumni: Pystyisitkö pitämään puheen nyt heti?



Kuvittelepa seuraava tilanne: saat neljä otsikkoa sisältävän paperin ja kymmenen minuuttia aikaa. Sinun on valittava aiheista yksi ja valmisteltava siitä kolme minuuttia kestävä puhe. Puheessa sinun on pidettävä kuulijoiden mielenkiinto yllä, otettava kontaktia yleisöön, puhuttava selkeästi ja saatava pointtisi läpi.

Kymmenen minuutin kuluttua astut täyteen kokoushuoneeseen, outojen ihmisten eteen ja alat puhua. Kello käy, ja siitä muistutetaan.

Kuvittele sitten, että tämän tehdessäsi olet viisitoistavuotias.

Viime torstaina sain kunnian olla tuomarina yhdeksäsluokkalaisten puhetaitokilpailussa Kokkolassa. Olen edelleen vaikuttunut näkemästäni ja kuulemastani. Kaikki seitsemän semifinaaliin päässyttä tyttöä ja poikaa olisivat ansainneet mitalin rohkeudestaan. Esiintyminen oli vapautunutta ja iloista. Tuomareilla oli vaikea tehtävä, ja piste-erot todella pieniä.

En olisi ysiluokkalaisena kyennyt vastaavaan, vaikka en ujo ollutkaan. Olen kuunnellut lukemattomia työkseenkin puhuvia, joilla olisi paljon opittavaa näiltä nuorilta. Ei tarvitse kuin avata televisio eduskunnan kyselytunnin aikaan. On vaikeaa havaita, että siellä puhuvat ovat intohimoisesti halunneet politiikkaan, taistelemaan uskomiensa asioiden puolesta. Valtaosa kansanedustajista ja ministereistä lukee puheensa suoraan paperista, ilmeettöminä, monotonisella äänellä. Ilman minkäänlaista paloa. Vaikka ovat sentään perehtyneet aiheisiinsa etukäteen, usein vuosienkin ajan.

Kokkola-Hakalax -rotaryklubin puhetaitokilpailuperinne on mainio. Toivon, että nuoret pyrkisivät kilpailuun innokkaasti, sillä tällaisten taitojen oppimisesta on ainoastaan hyötyä. Opiskelu- ja työmaailmassa on yhä tärkeämpää saada suunsa auki ja asiansa esille. Toivon myös, että keskustelukulttuuri säilyy, eikä kaikki kommunikaatio muutu kasvottomaksi huuteluksi somessa.

Minusta "nykynuoret" ovat sanavalmiita ja rentoja. Tuntumani perustuu viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tekemiini nuorten haastatteluihin. Rohkeita ja reippaita nuoria tapaan säännöllisesti niin katugallupeissa kuin erilaisissa tapahtumissa ja koulujen pihoilla. Kaikkialla maakunnassa.

Yksilöllinen palaute jäi puhetaitokilpailussa harmillisesti antamatta. Siksi haluan sanoa yhteisesti kaikille osallistujille, että olkaa ylpeitä itsestänne. Ottakaa tulevaisuudessakin aktiivisesti kantaa. Sillä tavalla jäätte mieleen. Jäitte jo nyt.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan uutistoimittaja.