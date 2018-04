Kullervo Harjupatanalla on kylän viimeinen ympäristölupa polttoaineenmyyntiin - koko Vetelin keskusta sijaitsee pohjavesialueella



Kun koko kyläkeskusta sijaitsee pohjavesialueella, ovat ympäristöluvat polttoaineenmyyntiin harvassa. Vetelissä viimeinen lupa on hallussa Kullervo Harjupatanalla, joka jo kymmenen vuoden ajan on pitänyt Seon huoltoasemaa keskustan tuntumassa. Yrittäjäuraa Harjupatanalla samalla paikalla on kohta takanaan pian kolmisenkymmentä vuotta ja tiloissa on aikaisemmin ollut muun muassa pienkonemyyntiä, huoltoliike ja puutarhamyymälä.

– Sillä olen tässä sinnitellyt, että polttoaineenmyynti kylässä säilyy. Voisihan tämä olla kylmäasemakin, mutta olen halunnut tarjota mahdollisuuden maksaa tankkaus sisälle, kertoo Harjupatana.

Pohjavesialueella sijaitseva huoltoasema on tiukan syynin alla. Huoltoaseman mittarikentällä on erikoisputkitus ja maan alla sijaitsevat kolme 16 500 litran säiliötä tarkistetaan ultraäänellä kahden vuoden välein.

Viikonloput ja tapahtumat tuovat piikkiä polttoaineenkulutukseen ja kuluneen talven aikana muutamana viikonloppuna kävi niin, että polttoaine ehti sunnuntaina loppua.

– Moottorikelkkailijat pääsivät yllättämään. Neljään vuoteen ei kelkkailijoita ole näkynyt, mutta tänä vuonna niitä riitti. Tämän lisäksi kelkkailijat ovat siirtyneet käyttämään 98:a, joten sen menekki yllätti, Harjupatana sanoo.

Harjupatanan mukaan Seon liikenneasemia on maassa harvassa, joten polttoaineen toimitusrytmit ovat pidemmät. Yrittäjän on arvioitava ja ennakoitava polttoaineen tarvetta.

– Tapahtumaviikonloput ovat vaikeita. Voi olla pesispeliä tai Kemoran ajoja, jotka tuovat piikkiä. Yrittäjälle tankkien täyttäminen maksaa sen 50 000 euroa.

On yleisesti puhuttu, että mikäli Harjupatana huoltamoyrittäjänä lopettaisi, ei uutta ympäristölupaa polttoaineenmyyntiin kuntaan enää saataisi. Harjupatana on luvannut sitkutella yrittäjänä. Tällä hetkellä yritys työllistää kolme henkilöä ja päätuote on erilaiset huoltamopalvelut sekä kahvio.

Lupien tiukentuminen pelottaa, sillä se tarkoittaa aina lisälaskua.

– Maan alle pitää laittaa rahaa, eikä bensalitrasta saa yrittäjä yhtään enempää.