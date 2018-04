Pääkirjoitus 25.4.: Hätä herättää auttamaan - apua voi tarvita arkisessa hädässä oleva ihminen aivan vieressä



Kälviällä perjantaina rivitalon asukkaita kohdannut katastrofi herätti toisten ihmisten halun auttaa. Jukka Lehojärvi

Yllättävään tuhoon ei voi koskaan valmistautua. Kälviän perjantainen rivitalopalo oli surullinen tapahtuma, jossa ihmiset menettivät kotejaan. Kahdeksan kotia joutui tulen runtelemaksi ja asukkaat joutuivat evakkoon. Kodin menettäneitä ei jätetty yksin tuhon keskelle. Ihmiset halusivat auttaa hädän kokeneita, ja hyvää haluttiin jakaa katastrofista selviämiseksi.

Onnea tuhoisassa palossa oli myös mukana. Raivonneesta tulipalosta selvittiin ilman ihmishenkien menetyksiä, vaikka inhimillisiä kärsimyksiä tuli vääjäämättä, kun tuho saapui tulena. Kodeista ei jäänyt käytännössä mitään jäljelle. Kun koti muuttui tulen polttamaksi, savun hajuiseksi ja nuhjuiseksi tuntemattomuudeksi, niin muistot olivat lähes ainoita asukkaille jäljelle jääneitä asioita menetetystä.

Kodin menetystä ei voi kuitata vain tavaroiden korvaamisella, koska koti on usein paljon enemmän. Kyllä tavaroita saa ja niitä löytyy, mutta hädän iskettyä jäljellä voi olla vain paljaat kädet. Elämää on kuitenkin alettava rakentamaan pienistä arkisista asioista. Silloin toisten ihmisten tuki nousee arvoon arvaamattomaan.

Kälviällä yhden rivitalon asukkaita kohdannut katastrofi herätti toisten ihmisten halun auttaa. Hätä kosketti, ja halu tukea toista nousi vahvasti esille. Kälviällä kotinsa menettäneiden tueksi aloitettiin nopeasti avustuskeräyksiä, joihin ihmiset innokkaasti osallistuivat. Vapaaehtoisia lahjoittajia tuli paljon heti tuhon laajuuden paljastuttua ja tiedon kotien menetyksistä levitessä. Apua tuli paljon; hyvää käyttötavaraa, vaatetta ja kodin irtaimistoa alkoi kertyä tarvitsijoille. Myötätuntoa ja auttamisen halua pursusi kiitettävästi.

Hädän hetkellä, kun tuli tuhoaa, niin avulle on huutava tarve. Pienistä asioista kasvaa suuria, ja hädässä olevan on tärkeää saada tukea, huomata ettei hädän hetkellä jää yksin. Yhteiskunnan murroksesta ja ihmisen muuttumisesta huolimatta on hienoa huomata, että toisen hätä herättää vieläkin auttamaan. Ei tämä maailma oli muuttunut täysin tunnekylmäksi, jossa toisen hätä ei itseä kosketa.

Myötätunto ei ole katoava luonnonvara. Auttamisen kipinä elää vielä onneksi vahvana. Tieto siitä, että muut ovat valmiita hädän iskiessä auttamaan, vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja laimentaa eriarvoistumista. Toivottavasti kynnys hädässä olevien auttamiseksi on aina matala. Hätää on monenlaista ja monissa paikoissa, lähellä ja kaukana.

Apua voi tarvita hädässä oleva ihminen aivan vieressä. Hätä ei tunne aikaa eikä paikkaa. Auta jos pystyt, ja aina voi kysyä tarvitseeko toinen tukea.

Tapani Postila

