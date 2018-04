Kemoran varikkobunkkerin kattotasanteelle katsojarajoitus – Asfalttikunkussa katto kokonaan pois käytöstä



Betonibunkkerin kattotasanteelta kisoja ovat seuranneet erityisesti kilpailijat ja huoltojoukot. Jukka Lehojärvi

Sanni Aho

Tulevana viikonloppuna järjestettavässä jokamiesluokan suurimmassa kilpailussa Asfalttikunkussa rajoitetaan varikkoalueen betonibunkkerin kattotasanteen katsojamäärää.

Määräys annettiin keskiviikkona 18.4. erityiskohteen palotarkastuksessa. Tasanteella voi oleskella maksimissaan 10 henkilöä yhden varikkopilttuun päällä, eli kaikkiaan ihmismäärä katolla on rajoitettu 300 henkilöön.

– Bunkkerista ei ole olemassa rakenteellista lujuuslaskelmaa ja joku ratkaisu oli nyt tehtävä, kertoo Kemoran moottoriradan toimitusjohtajaksi kuukausi sitten siirtynyt Hannu Marttila.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Marttilan mukaan kattotasanteen käyttöä valvoo aina kunkin kisan organisaatio, eli Asfalttikunkussa Vetelin Urheiluautoilijat.

– Kilpailun järjestäjälle ja läsnäoleville ihmisille kattotasanteen sulkeminen on huonoista vaihtoehdoista paras. Katsojamäärän valvominen ja laskeminen on vaikeaa ja ihmisten turvallisuus on etusijalla, kommentoi Lempiälä.

Lempiälän mukaan suurin menetys varikkokatsomon käyttökiellosta on kilpailijoille ja huoltojoukoille, jotka näkevät nyt radan tapahtumista vain murto-osan.

Edes toimitsijat eivät kulje bunkkerin katolla sijaitsevaa kävelysiltaa pitkin tornille, vaan kulku järjestetään alakautta.