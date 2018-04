Kokkolan Keskuskenttä käyttökiellossa, kattopalkkien lahovauriot korjataan toukokuun aikana



Kokkolan Keskuskentän katsomo on asetettu turvallisuussyistä käyttökieltoon, koska katsomon katon kantavista rakenteista on löydetty tarkastuksessa lahovaurioita.

Kokkolan kaupungin työpäällikkö Terho Lindberg kertoo, että kantavat palkit korjataan toukokuun aikana. Keskuskentällä päästään suunnitellusti pelaamaan kesäkuun alusta alkaen.

– Lahovaurioita löytyi kattorakenteiden kantavien palkkien päistä, joihin on päässyt kosteutta. Korjaussuunnitelma on valmistunut ja työ tehdään toukokuussa. Tässä vaiheessa on tarkoitus tukea kantavia palkkeja.

Toukokuussa tehtävillä korjauksilla on tarkoitus taata se, että tuleva jalkapallokausi voidaan viedä Keskuskentällä suunnitellusti läpi.

– Keskuskentän katsomolle on suunnitteilla myös mittavampi peruskorjaus, jossa kunnostetaan katsomorakenteita ja peltikatto. Peruskorjaus tehdään talven aikana, kun jalkapallokausi on päättynyt, Lindberg sanoo.