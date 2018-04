Haapajärvinen ehdolla kansainväliseen huipputehtävään



Antti Savela

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan maakuntahallitus esittää rehtori Jari Nahkasta Haapajärveltä CPMR:n Itämeren komission puheenjohtajaksi.

Jari Nahkanen (sd.) toimii myös Haapajärven kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

P-P:n liitto on Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton jäsen (Con­fe­ren­ce of Pe­riphe­ral Maritime Regions of Europe, CPMR). Järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää CPMR:n hallitus (CPMR Political Bureau), jossa hallituksen jäsenenä suomalaisia alueita edustaa Jari Nah­ka­nen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Suo­ma­lai­set maakunnat ovat mukana järjestön Itä­me­ri­ko­mis­sios­sa.

Keskeisiä järjestön toimialoja ovat aluekehitys- ja ko­hee­sio­po­li­tiik­ka, saa­vu­tet­ta­vuu­teen liittyvät kysymykset, kalastus- ja meripolitiikka sekä ym­pä­ris­tö- ja energiapolitiikka. Järjestöllä on huomattava asiantuntemus ja vah­va asema jä­sen­ten­sä edunvalvojana. Itämeren komission puheenjohtajuus ja pääsihteeriys ovat perinteisesti vuo­ro­tel­leet Ruot­sin ja Suomen välillä aina kahden perättäisen kaksivuotiskauden jäl­keen.