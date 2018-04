Antti Rantakangas on pettynyt KHO:n päätökseen Oulaskankaan synnytystoiminnasta



Keskustan haapavetinen kansanedustaja Antti Rantakangas on pettynyt KHO:n päätökseen, kun se hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valituksen Oulaskankaan synnytystoiminnan jatkamisesta.

– Vallan kolmijaon mukaan en voi kansanedustajana arvostella tuomioistuimen päätöstä, mutta pettymykseni voin ilmasta, Rantakangas sanoo.

Hän pitää valvontavirasto Valviran toimintaa täydellisenä ajojahtina Oulaisissa sijaitsevan synnytyssairaalan osalta.

– Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstö on tehnyt virkavastuulla kaikki ne toimet ja velvoitteet, mitä näiltä tai Oulaskankaan sairaalalta on edellytetty – tämäkään ei näytä riittävän. Raadollisesti asiassa on kysymys Pohjois-Suomen erva-alueen eri synnytyssairaaloiden kilpailusta, Rantakangas arvioi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Rantakangas vetoa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, jotta se toteuttaisi vielä ne henkilöstön koulutuksesta ja hoitoyksikön laitteita koskevat vaatimukset. Rantakangas muistuttaa, että Ouluun ollaan rakentamassa 500 miljoonaa euroa maksavaa uutta sairaalaa, joten sairaanhoitopiirin toimin on tärkeä turvata Oulun eteläiselle alueelle tärkeän Oulaskankaan synnytyssairaalan tulevaisuus.