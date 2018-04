Kalajoella ihmisiä ja rakennuksia on tulvaveden saartamina – Keski-Pohjanmaalla tilanne rauhoittui



Saija ja Lasse Märsy sekä Tessu-koira totesivat, ettei Letontietä pääse edemmäs. Heidän kotinsa Holmalla on turvassa tulvalta. Pia Räihälä

Katariina Poranen, Pia Räihälä

Tulviva Kalajoki työllistää edelleen Jokilaaksojen pelastuslaitosta Pohjois-Pohjanmaalla. Pelastuslaitoksen mukaan Kalajoen Letolla ihmisiä ja rakennuksia on veden saartamina, koska tulvavesi on noussut teille. Alueen pääväylä, Letontie on kokonaan poikki.

Tulvavettä nostattaa jäiden muodostama pato Kalajoessa.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Petteri Jokelainen kertoo, että aamupäivän tietojen mukaan Letolla ei ole rakennuksia kastumisvaarassa.

– Nyt ei veden pinta nouse kauhean aggressiivisesti, sillä yö oli aika kylmä. Tilanteita voi tietenkin tapahtua illempana.

Jokelaisen mukaan räjäyttämisestä ei olisi apua Kalajokisuun tilanteeseen.

– Rehellisesti sanottuna pelastuslaitoksen toimenpiteet Letolla ovat aika olemattomat. Jäätä on pakkautunut useita satoja metrejä leveään jokisuuhun, ja merellä ovat vastassa yhtenäiset jäät.

Jokelainen huomauttaa, ettei tulva ole Leton asukkaille uusi asia.

– Siellähän on kylttikin, jossa sanotaan, että "tien ollessa veden vallassa liikkuminen omalla vastuulla". Pitempään alueella asuneet osaavat varmasti varautua näihin tilanteisiin.

Myös Pyhäjoella vedenpinta saattaa edelleen nousta ja jääpatoja voi muodostua, sillä Pyhäjoen virtaama on kova.

Jokilaaksojen pelastuslaitos on joutunut suojaamaan kaksitoista rakennusta. Lisäksi pelastuslaitos on pumpannut vettä talojen kellareista, merkinnyt ja varoittanut katkenneista tiestä.

Tulvatilanne kärjistyi Pohjois-Pohjanmaalla viikonloppuna, ja pelastuslaitos pyysi puolustusvoimilta virka-apua Kalajoen jääpatojen poistamiseen. Paikalle hälytetyt puolustusvoimien joukot ovat poistuivat sunnuntaina, koska tarvetta jääpatojen räjäyttämiselle ei kuitenkaan ollut.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella on rauhallisempaa. Sunnuntaina illalla pelastuslaitosta työllisti vesistöistä vain Perhonjoki, joka purki jääkuormansa mereen rytinällä.

– Siinä syntyi hetkellisesti pientä jääpatoa, ja muutama rakennus oli kastumisvaarassa. Alueella tietoomme tuli kuitenkin vain yksi kesämökki, jossa vettä oli tullut lattialle, päivystävä palomestari Joni Kontio kertoo.

Kontion mukaan tulvista on nyt selvitty helpommalla kuin ennakkoon arvioitiin.

– Jäätä ja lunta oli kuitenkin aika reippaasti, mutta ne sulivat tasaisesti ja maltillisesti. Viikonloppuna oli myös vähän viileämpää. Pelastuslaitoksen näkökulmasta normikevät.

