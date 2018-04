Sebastian Moberg Hermeksen puolustukseen



Jääkiekon Mestiksessä pelaava Kokkolan Hermes on tehnyt ensi kauden kattavan sopimuksen puolustaja Sebastian Mobergin kanssa. Moberg, 22, siirtyy Kokkolaan Espoo Unitedista, jossa hän pelasi kaksi edellistä kautta.

Moberg on alun perin Grankulla IFK:n kasvatti. Hän on pelannut tällä vuosikymmenellä myös Bluesissa, HIFK:ssa ja Kiekko-Vantaalla Mestistä. HIFK:n ja Bluesin riveissä Moberg on pelannut Liigaa yhteensä 36 ottelua, joissa on syntynyt 2+2=4-pörssipistettä.

Kaudella 2013–14 Moberg pelasi 18-vuotiaiden MM-kisoissa, joissa hän oli Suomen tehokkain puolustaja.