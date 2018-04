Alavieskan jääpatoa ei räjäytetä toistaiseksi – Illan kaivinkonetyöt saivat veden laskemaan



Petteri Jokelainen Jokilaaksojen pelastuslaitokselta. Kaija Vähäsöyrinki

Kaija Vähäsöyrinki (KP)

-Tulvatilanne on rauhallinen. Veden pinta on laskenut Pihapihlajan hoivakodin kohdalla noin puoli metriä eilisillasta. Emme puutu tapahtumien luonnolliseen kulkuun, sillä ihmishenkiä ei ole tällä hetkellä vaarassa ja talot on suojattu, sanoo pelastus- ja torjuntatoimia johtava päällikkö Petteri Jokelainen Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.

Puolustusvoimien kolmihenkinen virka-apuyksikkö saapui Alavieskaan kello 11. Viranomaisten yhteispalaverin jälkeen päätettiin seurata tilannetta.

- Teemme maastokatselmusta alavirtaan päin. Tarpeen vaatiessa virka-apuyksikkö on käytettävissämme useita päiviä. Kalajoen ohella tarvetta voi tulla Pyhä- tai Siikajoella.

Jokelainen arvioi Kalajoen pahimman virtaaman nousun taittuneen. Pyhäjoella virtaamat sen sijaan nousevat.

- Kalajoen eilinen virtaama, 250 kuutiota sekunnissa, oli harvinaisen korkea, Jokelainen toteaa.

Pelastuslaitos, Ely-keskus ja puolustusvoimien virka-apuyksikkö arvioivat jääpatotilannetta Alavieskan Ylikäännällä seuraavan kerran iltamassa.

