Kokkolan seudun opiston kevätnäyttely hemmottelee ja innostaa – tänä vuonna painopisteenä ovat erilaiset tekniikat



Kokkolanseudun opiston rehtori Asko Muilu on näyttelystä ylpeä. Minna Mustonen Pienellä rahalla voi tuunata vaikkapa yöpöydästä keittiön. Keramiikkakurssin satoa.

Minna Mustonen

KOKKOLA (KP)

Aika usealle yksi kevään kohokohta on se, kun pääsee käymään ja tutustumaan Kokkolan seudun opiston kevätnäyttelyyn. Mitä erilaisimpia kädentaitoja esittelevä näyttely avautui lauantaina ja vielä maanantaihin saakka ennättää tutustua taiteisiin ja taitoihin, mitä kokkolaiset, ullavalaiset, kälviäläiset ja lohtajalaiset ovat hankkineet kuluneen talven mittaan.

– Yksi ehdottomista ylpeyksistämme on soitinrakennusosasto. Viulut sekä kielisoittimet on rakennettu alusta loppuun osaavissa käsissä. Soitinrakennuksen opettajana meillä toimii Heikki Juvonen. Soitinrakennus vaatii sinniä ja kärsivällisyyttä, mutta täysin opittavissa oleva tekniikka se on tämäkin, lupaa Kokkolan seudun rehtori Asko Muilu.

Yksi kestosuosikeista opiston kurssitarjonnassa on entisöintiryhmä. Ryhmä on tuonut esille taitavasti entisöityjä, ennallistettuja ja korjattuja huonekaluja. Tänä vuonna ryhmässä on myös iloisesti lähdetty revittelemään sillä esillä on vanhasta yöpöydästä tuunattu ihanan ihana lapselle tarkoitettu minikeittiö, jossa levyn virkaa toimittavat vanhat LP-levyt. Ajatuksena herkullinen ja upea.

– Tänä vuonna meillä on näyttelyssämme erilaiset tekniikat pääosassa. Toivomme, että mahdollisimman useat saisivat kipinän ja rohkeuden lähteä kokeilemaan erilaisia tekniikoita, oli se sitten kultausta tai puukontekoa, eikä kurssit ja taitojen opettelu aina välttämättä koko lukuvuotta vie. Lyhytkursseillakin ennättää oppia vaikka mitä, vinkkaa Muilu.

Näyttelyssä esillä on niin lasinsulatuksen teoksia, keramiikasta tehtyjä muotoja, rauhoittavia ikoneita ja herkkiä posliinimaalauksia. Tiffanytöitä, sanataidetta, piirustuksia, maalauksia, nukkeja tai tekstiilejä unohtamatta. Pelkkää hienoutta ja upeutta ja ymmärrystä siitä, että ihan tavalliset ihmiset näitä tekee. Ei ehkä ihan heti niitä kaikkein kauneimpia, mutta pitkällä sinnillä ja hyvän opettajan ohjauksessa mikä tahansa taito on mahdollista oppia.

Opiston kursseilla mahdollista olisi perehtyä pitsinnypläyksestä, tykkimyssyjen tekoon tai vaikkapa kankaanpainantaan, vai ehkä kuitenkin kuvanveistoon. Todella upealla kattauksella ovat Kokkolanseudun opiston opiskelijat esittelemässä tekemisiään, eikä kaikki esillä oleva ole kädentaitoa. Sanataide soljuu, musiikki vie ja laulu raikaa, kaikenlaista on opistossa mahdollista opiskella.

– Meidän tehtävämme on tarjota työikäisille ja senioreille mielekästä tekemistä ja uuden oppimista ja onhan näille kursseillemme ihan kenen vain mahdollista osallistua, nuortenkin. Meillä on äärimmäisen hyvä ja tärkeää yhteistyö Taito-Keskipohjanmaan kanssa heidän kauttaan hoituu muun muassa kankaankudonnan opiskelu, kertoo Muilu.