Pääkirjoitus 23.4: Centria kerää varoja koulutuksen vahvistamiseen ja haluaa valtiolta vastinrahaa



Pietarsaaren, Kokkolan ja Ylivieskan alueella koulutuksesta vastaava Centrian ammattikorkeakoulu on käynnistänyt varainkeruukampanjan. Valtio maksaa vastinrahaa ammattikorkeakouluille, jotka onnistuvat keräämään toimintansa kehittämiseen varoja paikallisilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä.

Virallinen selitys vastinrahalle on, että ministeriö haluaa korkeakoulut lähemmäksi työelämää. Jatkossa yhteistyöhön hakeutuvat yritykset löytävät itselleen osaavaa työvoimaa läheltä. Valtio on varannut tälle vuodelle vastinrahaa 24 miljoonaa euroa. Kasvukeskuksissa on menestyviä vientiyrityksiä, jotka kamppailevat kroonisen työvoimapulan kourissa. Siellä yritysten käsi on keräyksessä karttuisampi kuin alueilla, joissa koulutus on hiipumassa tai jonka yritysten tulevaisuudennäkymät ovat synkemmät.

Onneksi Keski-Pohjanmaallakin riittää menestyviä vientiyrityksiä. Yrityksillä on ollut jo pitkään aito huoli osaavasta työvoimasta. Yhdellä keräyksellä ja vuodessa työvoimapula ei poistu vaikka keräys tuottaisi varoja miten paljon tahansa. Työ on pitkäjänteisestä toimintaa, jossa ammattikorkeakoulun on pystyttävä houkuttelemaan lahjakkaita opiskelijoita sekä Suomesta että maailmalta. Ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksun vastapainoksi pitää pystyä tarjoamaan laadukasta opetusta. Maailmalla ollaan hyvin hinta-laatutietoisia myös opetuksesta. Tonnin arvoisesta koulutuksesta ei kukaan maksa kymppitonnia vuodessa.

Centrian kannalta varainkeräyskampanja olisi voinut tulla sopivampaankin aikaan. Se keräsi vuosi sitten osakeannilla 850 000 euroa. Nyt yrityksiä ja yhteisöjä maanitellaan uudestaan lahjoituksiin. Kerääjien luotto paikallisiin yrityksiin on kuitenkin vankka. Kasvaakseen nämä tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja paras tapa hankkia sitä on tukea paikallista koulutusta.

Centria koki kovan pettymyksen kun alueen teknologiayritysten emoyhdistys Teknologiateollisuus ry jakoi omat kolme tukimiljoonaansa. Siitä jaosta ei Centrialle herunut euroakaan. Jälkeenpäin yhdistyksen jakokriteerit ovat herättäneet kummastusta, onhan sillä kuitenkin suuria jäsenyrityksiä myös Keski-Pohjanmaalla (Boliden yms.)

Sanomalehti Keskipohjanmaa on mukana tukemassa Centrian varainkeräyskampanjaa. Koulutus ja maakunnan menestys kulkevat käsi kädessä. Centrialla on meneillään yli 80 mielenkiintoista tutkimus- ja kehityshanketta eri puolilla levikkialuetta. Niitä lukijoilleen esittelemällä Keskipohjanmaa haluaa tukea Centrian toimintaa ja rakentaa siltoja myös yritysten suuntaan.

Kauko Palola