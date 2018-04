Kainuun prikaatin virka-apu tulossa, jääpadon räjäyttämistä valmistellaan



Anne ja Vesa Östberg suhtautuivat takapihan jokakeväiseen jännitysnäytelmään rauhallisesti, vaikka jääröykkiöt kasvoivat huolestuttavaa vauhtia ja tulvavesi nousi päivän mittaan talon kivijalkaan asti. Jukka Lehojärvi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen yksikkö suojasi Östbergien talon aidalla. Vesa Östberg

Kaija Vähäsöyrinki (KP)

– Puolustusvoimain virka-apu saapuu tänään Kajaanista. Ajankohta ei ole vielä tiedossa. Haluamme panostajat paikalle ja valmiuden räjäytyksiin, vaikka niitä ei lopulta tarvittaisikaan, toteaa päivystävä päällikkö Petteri Jokelainen Jokilaaksojen pelastuslaitoksesta lauantaina iltamassa.

Etenemistä mietitään yhdessä pelastuslaitoksen, Ely-keskuksen ja puolustusvoimien kanssa.

– Tilanteet vaihtuvat ja yritämme ennakoida. Kaivinkoneet ovat olleet töissä pitkälle eilisillalla sekä Kalajoen että Pyhäjoen suvantopaikoissa, jonne on kertynyt jääpatoja, Jokelainen kertoo.

Ennakointi on tarkoittanut jokivarren omakotialojen suojausta hyvissä ajoin ennen vedennousua. Perjantain ja lauantain mittaan suojattiin yhteensä yksitoista taloa, joista kahdeksan Alavieskassa ja kolme Pyhäjoen Pirttikoskella. Myöhään lauantaina käytiin vielä varmistamassa suojausta Ylikäännän kylällä.

– Pelastustöiden johtamisen valmiutta on nostettu ja kalustoa on varattu enemmän. Paloasemilla on tavallinen miehitys. Jos tilanne pahenee railakkaasti, miehet eivät riitä, Petteri Jokelainen toteaa.

Pienempiä teitä on poikki Alavieskassa, Ylivieskassa ja Himangalla. Tilanne elää jatkuvasti.

Alavieskassa Kultarannantien edustalla perjantaista lähtien kasvanut jääpato laukesi lauantaina 12:25, jolloin talojen ympärillä ja pihoilla ollut vesi laski nopeasti. Talot säästyivät vesivahingoilta. Pelastuslaitos pumppasi vettä yhdestä piharakennuksesta.

Jäämassat matkasivat nelisen kilometriä alemmaksi ja tömähtivät Rahkon suvannon vaiheilla jokiuomaa täyttävään jääröykkiöön. Vesi alkoi nousta nopeasti saartaen yhden omakotitalon ja uhaten entisellä Ylikäännän koululla olevaa hoivakoti Pihapihlajaa. Hoivakodissa on kymmenkunta asukasta.

– Tulvavesi ei ole ollut näissä lukemissa milloinkaan. Kyllä on täpärät paikat, sanoo Vesa Östberg huolissaan.

Viiden maissa iltapäivällä Östbergien pihalla paiski töitä 13 palomiestä. Talon ympärille pystytettiin metrinen lauta-aita ja kaivinkone tiivisti suojausta maalla. Vettä pumpattiin pois aidan sisäpuolelta pumpuilla. Palomiehet sahasivat pihakoivuja vasten kertyneisiin jääröykkiöihin koloja, jotta pihaan noussut vesi pääsisi pois.

– Joen vesi on 15 senttiä korkeammalla kuin koskaan ennen. Vettä sataa ja tulossa on lisää jäätä. Olisi parasta, jos jääpatoon ammuttaisiin reikä niin, että vesi pääsisi kulkemaan jään alta. Niin on tehty ennenkin, Vesa Östberg toteaa.

– Kalajoen virtaama on 250 kuutiota sekunnissa, mikä on hieman keskimääräistä tulvavirtaamaa suurempi, kertoo päällikkö Olli Utriainen Pohjois-Pohjanmaan Ely:n vesivararyhmästä.

Virtaama on nousussa.

– Tällä virtaamalla jäät lähtevät liikkeille. Olemme yrittäneet jarruttaa suvantopaikkojen jäiden liikkeille lähtöä leikkaamalla virtaamasta 60 – 70 kuutiota yläpuolisiin säännöstelyaltaisiin. Altaiden tilavuus alkaa kuitenkin loppua. Yöpakkanen hiljentäisi sulamista tehokkaasti, jos sellainen tulisi maanantaita vasten yölle, Utriainen sanoo.

Rahkon suvannon kohdalla asuva Olavi Simi ihmettelee, miksi Ely-keskus ei sahannut suvannon jäitä kuten aiempina vuosina on tehty.

– Jäät pysähtyvät tähän joka kevät, jos vähänkään on tulvaa. Kaksi viistoon tehtyä sahausta joen poikki olisivat riittäneet, Olavi Simi kertoo.